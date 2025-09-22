Kasabian rilascia il nuovo singolo “Hippie Sunshine” che anticipa l’album “Act III”

La band inglese Kasabian ha lanciato il suo nuovo singolo, “Hippie Sunshine”, già disponibile in versione digitale. A partire da venerdì 26 settembre, il brano sarà anche in rotazione radiofonica. Questo singolo anticipa l’uscita del prossimo album della band, intitolato “Act III”, prevista per il 2026.

Scritto e prodotto da Sergio Pizzorno, “Hippie Sunshine” è una traccia energica e travolgente, dominata dall’uso della chitarra. “Il brano parla dell’energia inquieta di quegli individui che fanno fatica a rallentare e ad affrontare la realtà, cercando invece l’illusione di una via di fuga,” ha dichiarato Pizzorno. “Cattura quell’attimo effimero dove tutto sembra leggero e senza limiti, nonostante al di sotto ci sia un profondo senso di disconnessione, qualcosa che al tempo stesso è bellissimo e tragico”.

Prima del lancio di “Hippie Sunshine”, Kasabian aveva già attirato l’attenzione con la nuova versione di “G.O.A.T.” ft Cristale, che è stata utilizzata come colonna sonora della stagione 2025/26 della Premier League su Sky Sports.

La band, celebre per le sue performance live esplosive, ha recentemente conquistato il pubblico come headliner in diversi festival estivi. Ha inoltre annunciato una data imperdibile: il 4 luglio 2026, Kasabian si esibirà al Finsbury Park di Londra, marcando il più grande concerto londinese della band. Ad accompagnarli in questa occasione speciale ci saranno artisti del calibro di Louis Dunford, Razorlight, Miles Kane, The K’s e SOFY.