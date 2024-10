Kawasaki Italia: novità e anteprime mondiali all’EICMA 2024

Kawasaki Italia ha annunciato la sua partecipazione all’81a edizione di EICMA, il celebre salone internazionale dedicato al mondo delle due ruote, che si terrà a Milano. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati del marchio di Akashi, i quali potranno vivere un’esperienza esclusiva e immergersi nell’universo Kawasaki, noto per il suo design innovativo e le sue prestazioni di altissimo livello.

Lo spazio espositivo Kawasaki si preannuncia come un’autentica oasi di stile e tecnologia. Qui, il design inconfondibile e le caratteristiche prestazionali delle moto del marchio giapponese si fonderanno in un ambiente accogliente e passionale, studiato per regalare ai visitatori un’esperienza unica e indimenticabile.

Tra i modelli che saranno esposti, spicca la nuova Versys 1100, che si presenta con un aumento di cilindrata, coppia e un cambio elettronico migliorato, perfettamente adattato alle esigenze dei viaggiatori del segmento Touring. Un’altra protagonista sarà la Ninja 1100SX, che si conferma regina delle Sport Touring grazie all’incremento di cubatura del motore e a un’ottimizzazione dei rapporti di trasmissione.

Grande attesa anche per le novità assolute in Europa: la W230 e la Meguro S1, due modelli che celebrano la storia e lo stile classico del marchio di Akashi, perfette sia per i giovani sia per il pubblico più maturo. Nello spazio dedicato all’off-road, riflettori puntati sulla KX 250, ultima evoluzione del modello da motocross, che introduce miglioramenti al motore, alla ciclistica e all’elettronica. Sarà presente anche la KX 250X, versione enduro che eredita tutte le innovazioni tecniche del modello cross.

Ad arricchire l’esposizione, ci saranno modelli di successo come la Versys 650 e le celebri serie Z e Ninja, presentati nelle nuove colorazioni del 2025. Non mancheranno le Hybrid e le performanti moto Supercharge, che rappresentano il futuro della mobilità Kawasaki.

La vera sorpresa di EICMA 2024 sarà la possibilità, per i visitatori, di scoprire in anteprima mondiale alcuni nuovi modelli, attesissimi dagli appassionati del marchio, che verranno svelati per la prima volta proprio al Salone di Milano.

Oltre alle moto, lo stand Kawasaki offrirà un’esperienza a 360° con uno Shop ufficiale, dove sarà possibile acquistare merchandise e abbigliamento a marchio Kawasaki, inclusi i prodotti delle linee dei Campioni di MXGP e WSBK.

Con un mix di innovazione, tradizione e passione, Kawasaki promette di rendere indimenticabile la sua presenza all’EICMA 2024, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento nel panorama mondiale delle due ruote.