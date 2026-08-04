Krafton lancia un concorso globale per modder: in palio 95.000 dollari su PUBG

Krafton e CurseForge annunciano un contest globale dedicato alla community di PUBG: 95.000 dollari in premi per i migliori mod creativi, survival e combat.

Krafton celebra l'imminente lancio di PUBG: Playgrounds con un'iniziativa senza precedenti dedicata ai creator e ai giocatori più creativi. L'azienda, in collaborazione con CurseForge, ha annunciato il PUBG: BATTLEGROUNDS UGC Contest, un concorso globale che premia i migliori contenuti generati dagli utenti con un montepremi totale di 95.000 dollari.

L'iniziativa prende il via dal 12 agosto e si rivolge a tutti gli appassionati di PUBG che desiderano mettere alla prova le proprie capacità di modding, creando esperienze originali e innovative nelle categorie Combat, Survival e Creative. I partecipanti potranno spaziare tra modalità competitive, missioni cooperative PvE, gare, parkour, party game e altre invenzioni destinate a rivoluzionare il gameplay. Trentatré modalità vincitrici saranno selezionate e pubblicate ufficialmente all'interno di PUBG: Playgrounds, il nuovo hub in-game pensato da Krafton per ospitare e valorizzare le creazioni della community.

Ciascuna categoria mette in palio un montepremi di 25.000 dollari, con 10.000 dollari riservati al primo classificato. Le prime dieci creazioni per ogni tema riceveranno un riconoscimento economico, mentre dieci modder verranno premiati in corso di contest con un Mid-Contest Prize da 500 dollari. Inoltre, sei Community Favorites saranno scelti tramite voto pubblico e riceveranno ciascuno 2.500 dollari.

"Sin dall'Early Access, PUBG è sempre stato plasmato dai nostri giocatori, le cui idee hanno ispirato la sua evoluzione," ha dichiarato Taehyun Kim, Director di PUBG: BATTLEGROUNDS. "Con PUBG: Playgrounds si fa un ulteriore passo avanti: i giocatori potranno costruire direttamente le loro modalità ed esperienze. Attraverso questo contest insieme a CurseForge, i creatori avranno l'opportunità di contribuire alla prima ondata di contenuti che i giocatori scopriranno al lancio di PUBG: Playgrounds."

Uri Marchand, CEO e Co-Founder di Overwolf, piattaforma dietro CurseForge, ha commentato: "La community degli sviluppatori in-game dimostra costantemente che le migliori idee vengono da chi vive la passione per il gameplay. Collaborare con Krafton per portare questa creatività direttamente in PUBG e renderla accessibile a tutta la community è ciò per cui CurseForge esiste."

Le iscrizioni sono aperte dal 12 agosto al 2 settembre. Dal 6 al 9 settembre la community potrà votare i propri progetti preferiti, mentre l'annuncio ufficiale dei vincitori è previsto per il 14 settembre. I contenuti selezionati avranno poi la possibilità di raggiungere milioni di giocatori attraverso PUBG: Playgrounds, creando nuove opportunità per i talenti emergenti e offrendo un'esperienza sempre più su misura per la community internazionale.