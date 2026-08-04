ESA e Pokémon insieme per ispirare giovani esploratori nello spazio

ESA e Pokémon uniscono le forze per la Settimana Mondiale dello Spazio 2026, promuovendo curiosità e scoperta tra i giovani e le nuove generazioni.

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e The Pokémon Company International (TPCi) annunciano una collaborazione inedita per celebrare la Settimana Mondiale dello Spazio, che si terrà dal 4 al 10 ottobre 2026. Questa iniziativa speciale unisce due mondi legati da valori quali curiosità, esplorazione e immaginazione, coinvolgendo il pubblico più giovane in un viaggio tra scienza e fantasia.

Lavorare con Pokémon, un marchio con un mondo così ricco e fantasioso, rappresenta per l'ESA un'opportunità unica per avvicinare un vasto pubblico allo spazio attraverso una narrazione creativa, ha affermato Anne-Sophie Bradelle, Responsabile del Dipartimento Comunicazione dell'ESA. Fondata su valori condivisi, quali la curiosità e l'immaginazione, questa collaborazione promuove l'ambizione dell'ESA, delineata nella Strategia 2040, di ispirare l'Europa, in particolare i giovani e le generazioni future.

La partnership tra ESA e Pokémon mira a stimolare la passione per lo spazio e la scienza, sfruttando la popolarità globale di Pokémon per trasmettere un messaggio di esplorazione e scoperta. Per decenni, lo spazio ha sempre spinto l'umanità a guardare oltre l'orizzonte e l'ESA si è fatta portavoce di questo desiderio trasformando lo stupore in vere missioni esplorative. Allo stesso tempo, Pokémon continua a mantenere vivo lo stesso spirito di avventura, invitando i fan di tutte le età a scoprire, imparare ed esplorare attraverso il gioco.

L'obiettivo comune è quello di ispirare le nuove generazioni a sognare e sperimentare, sia attraverso la scienza che l'immaginazione, sottolineando che ogni scoperta nasce dalla curiosità. La collaborazione si pone inoltre come ponte tra lo spazio, la scienza e le narrazioni fantastiche, generando entusiasmo tra il pubblico più giovane e i numerosi appassionati del brand in tutto il mondo.

Nei prossimi mesi saranno svelati ulteriori dettagli sull'iniziativa, ma l'atmosfera è già di forte attesa tra gli appassionati. I fan sono invitati a preparare elmetto e Pokédex per un'avventura che promette di portare lo spirito Pokémon oltre i confini terrestri.