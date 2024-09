Kylie Minogue annuncia il nuovo album “Tension II” e il tour mondiale 2025

Kylie Minogue, l’iconica pop star internazionale, ha finalmente svelato i dettagli del suo atteso nuovo album intitolato “Tension II”. L’artista ha rivelato che questa nuova raccolta di 13 canzoni, disponibile in pre-ordine e in uscita il 18 ottobre per BMG, sarà un’esplosione di inni da pista da ballo e sperimentazioni sonore.

“L’era di Tension è stata così speciale per me… non posso pensare che sia già finita! Benvenuti a Tension II”, ha dichiarato Kylie, entusiasta di condividere con i suoi fan questo nuovo capitolo musicale.

Il primo singolo estratto dall’album, intitolato “Lights Camera Action”, sarà rilasciato il 27 settembre, promettendo di catturare l’essenza e la creatività che contraddistinguono l’artista australiana.

Inoltre, Kylie Minogue ha annunciato con grande entusiasmo il tanto atteso “Tension Tour 2025”, che si prevede sarà il più grande tour dell’artista dal 2011. Il tour mondiale partirà dall’Australia, per poi dirigersi in Asia e fare tappa nel Regno Unito a maggio, prima di continuare in Europa, Nord e Sud America.

“Sono veramente entusiasta di annunciare il Tension Tour 2025. Non vedo l’ora di condividere momenti bellissimi e selvaggi con i fan di tutto il mondo, celebrando l’era Tension e non solo! È stata una corsa esaltante finora e ora, preparatevi per il vostro primo piano perché chiamerò Lights, Camera, Action… e ci sarà un sacco di Padaming!”, ha dichiarato Kylie.

Il nuovo album “Tension II” presenterà collaborazioni con artisti del calibro di Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo e Sia, offrendo una varietà di stili e suoni che promettono di soddisfare i fan più esigenti dell’artista.