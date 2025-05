La Campania guida l’Italia con le emissioni pro-capite più basse

A un anno dal lancio della piattaforma CIRO (Climate Indicators for Italian RegiOns), un’iniziativa di Italy for Climate in collaborazione con ISPRA, la Regione Campania si conferma leader in Italia per quanto riguarda le basse emissioni pro-capite. la Campania registra un valore di appena 3,2 tonnellate di gas serra per abitante, nettamente al di sotto della media nazionale di 7 tonnellate.

Questo primato non si limita solo alle emissioni totali, ma si estende anche ai trasporti, dove la Campania presenta le emissioni pro-capite più basse del Paese. Da sottolineare, l’alto tasso di elettrificazione degli edifici, che ha raggiunto il 41%, un risultato facilitato dal clima mite della regione.

La piattaforma CIRO offre un’analisi approfondita su 26 indicatori in diverse aree tematiche: emissioni, energia, rinnovabili, edifici, industria, trasporti, agricoltura e vulnerabilità. Grazie a quest’analisi, si è osservato un quasi raddoppiamento della capacità rinnovabile installata nella regione rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22 MW/km². Anche la quota di rinnovabili relativa ai consumi totali di energia è salita al 18,2%.

Nell’ambito industriale, le emissioni pro-capite hanno segnato un calo significativo del 21% rispetto alla rilevazione precedente, uno dei miglioramenti più importanti a livello nazionale. Il consumo industriale di energia elettrica in Campania è tra i più alti in Italia, al 48%, in confronto alla media nazionale del 45%.

Tuttavia, nonostante questi successi, la Campania presenta una criticità legata all’alto consumo di suolo, che la rende vulnerabile ai cambiamenti climatici. Anche se il tasso di motorizzazione è in linea con la media nazionale e le immatricolazioni di auto elettriche sono tra le più basse in Italia, c’è stato un aumento nel trasporto pubblico locale.

In termini di agricoltura, le emissioni rimangono basse e in linea con la media nazionale, con il 20% delle attività agricole condotte in modalità biologica. “La capacità delle regioni di monitorare e migliorare le proprie performance climatiche rappresenta oggi un elemento cruciale per accelerare la transizione ecologica del nostro Paese,” afferma Andrea Barbabella, Coordinatore di Italy for Climate. “Per guidare efficacemente questa transizione sono necessari dati e informazioni sempre più aggiornati e affidabili.”

La piattaforma CIRO dimostra di essere uno strumento fondamentale per aiutare le regioni italiane nel percorso verso la decarbonizzazione, offrendo supporto concreto alle amministrazioni pubbliche per pianificare politiche climatiche efficaci. Con queste premesse, la Campania si pone come esempio virtuoso nel panorama italiano, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e iniziative ecologiche per un futuro sostenibile.