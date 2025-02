La Tecnologia “Black Butterfly” Lexus ispira delle installazioni alla Milano Design Week 2025

Il Black Butterfly, un sistema di controllo a doppia interfaccia sviluppato da Lexus per la concept car LF-Z Electrified, ha ispirato creativi internazionali nella realizzazione di nuove installazioni immersive e all’avanguardia nell’arte e nel design.

Queste affascinanti interpretazioni di come le tecnologie future avvicineranno uomo, macchina e mobilità saranno presentate da Lexus alla Milano Design Week 2025, uno degli eventi più prestigiosi al mondo per i creativi di tutto il mondo. Le installazioni saranno esposte al pubblico presso Superstudio Più dall’8 al 13 aprile.

“A-Un” è un’installazione interattiva che si connette intuitivamente con lo spettatore, combinando i principi del Black Butterfly con il tradizionale concetto giapponese di Aun no kokyo – la respirazione in armonia. Sviluppata da Lexus in collaborazione con l’agenzia creativa SIX di Tokyo e lo studio di design STUDEO, l’installazione introduce una nuova dimensione di comunicazione fluida tra l’uomo e la mobilità, catturando lo spirito della comprensione reciproca attraverso interazioni perfettamente sincronizzate.

La presenza di Lexus alla Milano Design Week include anche “Discover Together”, un progetto realizzato da talenti creativi emergenti provenienti da Bascule Inc. in Giappone, dalla North Eastern University negli Stati Uniti e dal Lexus Designer Team in Giappone. Da oltre un decennio, Lexus sostiene creatori innovativi impegnati a plasmare un futuro migliore per il mondo e la società attraverso il Lexus Design Award. Sulla scia di questa eredità, Lexus ha lanciato l’iniziativa “Discover Together”, che pone l’accento sulla co-creazione e reinterpreta le nuove possibilità offerte dalle interfacce di controllo del cockpit Black Butterfly. Attraverso le loro opere originali, i creatori dimostrano la chimica unica e le esperienze che possono emergere dall’interazione tra l’uomo e il Black Butterfly.

Lexus è stata protagonista attiva della Milano Design Week per molti anni, cogliendo questa occasione per dimostrare la sua sfida allo status quo nel settore delle auto di lusso.