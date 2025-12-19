Connect with us

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Published

Lady Gaga torna ai microfoni di Zane Lowe su Apple Music 1 per riflettere su un anno che definisce “straordinario”. La popstar, attualmente impegnata nel tour mondiale legato al suo ultimo progetto MAYHEM, parla del rinnovato legame con i fan, dell’evoluzione artistica seguita al disco jazz Harlequin e dell’energia che l’ha riportata in studio, anticipando anche una possibile collaborazione con The Weeknd.

Nel colloquio, l’artista rivisita le origini della sua identità musicale attraverso le esibizioni dal vivo di alcuni classici, come Born This Way. “È curioso come le canzoni cambino davvero significato per te con il passare del tempo. Che tu sia un autore o un ascoltatore, una canzone può assumere un senso diverso ogni volta che la riascolti. E io mi sono sentita davvero entusiasta di eseguirla”, racconta. Il ritorno ai brani che l’hanno resa un’icona è anche un viaggio personale, un modo per comprendere quanto le sue radici artistiche siano ancora vive: “Non importa quanta musica faccia, quel sentimento di desiderio di comprendere me stessa e trovare il mio posto è ancora lì, fortissimo”.

Guardando al presente, Lady Gaga si mostra più ispirata che mai. “Sto bene. Ero in studio ieri. Sto facendo tantissima musica ed è il momento migliore per crearla quando puoi vedere i tuoi fan ogni sera, perché a livello energetico sei esattamente dove devi essere. Questo album è così speciale per il modo in cui è connesso ai miei fan”, spiega l’artista con entusiasmo. Ispirata dal contatto diretto con il pubblico, sottolinea come ogni live sia un’esperienza unica, tra spettacolo e libertà interpretativa: “Per quanto sia molto coreografato, c’è comunque tantissimo spazio per raccontare la storia in modo diverso ogni sera”.

In un passaggio intimo e riflessivo, Gaga parla del significato dell’autenticità nel suo percorso creativo. “Se dai autenticamente il massimo a un lavoro e non lasci nulla di intentato, non devi mai chiederti se hai fatto del tuo meglio. L’unico trucco che serve in studio è essere te stessa, esattamente per come sei”. Una filosofia che si traduce nell’attitudine verso la musica come ricerca della verità, senza artifici o manipolazioni.

Sulla presenza dell’intelligenza artificiale nel mondo musicale, la cantante si mostra serena: “Essere umani non credo passerà di moda tanto presto. Anche nel pop, che può diventare qualcosa di perfettamente matematico, c’è comunque un’enorme profondità dietro. Se dovessi riassumere quest’anno in una parola, direi artigianalità”.

Il suo discorso si sposta poi sui riconoscimenti ricevuti: “Essere ai Grammy con il mio compagno Michael e i musicisti che hanno suonato nell’album è bellissimo. Dopo tutti questi anni, essere celebrata per la mia musica mi rende felice e grata”. Ripensando al suo progetto precedente, aggiunge: “L’anno scorso parlavamo di Harlequin, il mio disco jazz, e trovarsi lì per entrambi gli album è bellissimo, perché sono così diversi. In un certo senso prosperano nel caos e nelle figure femminili incompresse”.

Non poteva mancare un pensiero per Tony Bennett, con cui Lady Gaga ha condiviso momenti indimenticabili. “Harlequin è stato il mio primo momento senza Tony. Non so cosa ne avrebbe pensato. Era sempre così dolce: ogni volta che temevo che qualcosa fosse ‘troppo’, lui ne restava affascinato. Questo ha cambiato il modo in cui mi avvicino al jazz”.

Infine, sulla possibile collaborazione con The Weeknd, la popstar si limita a poche parole ma molto significative: “Amo Abel, e questo è tutto quello che dirò. Sono una grandissima fan di Abel”.

Con MAYHEM, Lady Gaga conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, mantenendo salda la connessione con la propria storia artistica e con il suo pubblico globale. Un anno di rinascita, autenticità e continua ricerca: quello che per lei resta il vero cuore della musica.

