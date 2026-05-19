Gran finale per TIM Battiti Live Spring: Michelle Hunziker e Alvin guidano l'ultima serata

Ultima serata per TIM Battiti Live Spring il 20 maggio su Canale 5: Michelle Hunziker e Alvin presentano star come Annalisa, Fedez e J-Ax a Ferrara.

Mercoledì 20 maggio, su Canale 5, andrà in onda in prima serata l'ultimo appuntamento con la speciale edizione primaverile di TIM Battiti Live Spring. A condurre la serata saranno Michelle Hunziker e Alvin, due volti amatissimi dal pubblico televisivo. L'evento si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara, offrendo una vetrina spettacolare per il gran finale di uno dei festival musicali più seguiti in Italia.

Sul palco si alterneranno alcuni dei maggiori protagonisti della scena musicale italiana: Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay, The Kolors, Emis Killa, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano e Mr. Rain. La ricca line-up promette una serata all'insegna di grandi successi e energia.

TIM conferma la propria presenza come title sponsor dell'evento, riaffermando così il forte legame con il mondo della musica e degli eventi dal vivo. Con questa partnership, l'azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori. Un segnale concreto di sostegno al settore musicale, sempre più rilevante nella vita culturale del Paese.

L'ultima puntata di TIM Battiti Live Spring si preannuncia quindi come un evento imperdibile per gli appassionati di musica e per chi desidera vivere un'esperienza di spettacolo unica in una delle piazze più belle d'Italia.