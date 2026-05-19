Ecca Vandal porta il nuovo album live a Milano con un'unica data italiana

Ecca Vandal sarà protagonista di un unico appuntamento italiano il 3 settembre 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano, dove presenterà dal vivo il nuovo album Looking For People To Unfollow, in uscita il 22 maggio e anticipato dal singolo Sorry! Crash!. I biglietti saranno disponibili dalle ore 9:00 di venerdì 22 maggio sui principali circuiti online.



Radio Freccia sarà radio partner ufficiale di questo evento che si preannuncia imperdibile per i fan dell'artista. Looking For People To Unfollow è un progetto intenso nato dal desiderio di eliminare le influenze negative e le distrazioni della realtà contemporanea. I sistemi, le tendenze, l'illusione della connessione continua. Trovo forza nell'essere sincera e diretta, soprattutto in questo momento storico e come donna cresciuta in una cultura che mi diceva che non potevo esserlo, racconta Ecca Vandal.



L'energia e la forza espressiva dell'album emergono anche nel singolo Sorry! Crash!, che segue altre produzioni come Molly, Cruising To Self Soothe, Bleed But Never Die e Then There's One. L'intero lavoro è stato registrato e prodotto da Ecca insieme a Richie Buxton nella cameretta d'infanzia del produttore a Melbourne, creando un'atmosfera raccolta e lontana dal caos dei social e delle pressioni dell'industria musicale.



Abbiamo eliminato tutto ciò che non ci rappresentava più: le scadenze, le metriche, la pressione costante di dover restare visibili online. Ci siamo allontanati dal rumore dei social per guardarci dentro davvero. Nella cameretta d'infanzia di Richie abbiamo costruito un piccolo home studio: quattro mura che, col tempo, sono diventate il nostro intero universo. La connessione internet era lentissima, e questo ci ha permesso di scollegarci completamente dalle dinamiche del mondo online.



Immersi nella periferia bayside di Melbourne, lontani dai nostri amici del centro città, quella stanza è diventata il nostro mondo per quasi due anni. Ha accolto tutto il nostro caos, ma anche tutta la nostra lucidità: una sorta di rifugio creativo dove tornare a vivere, giocare e sperimentare come adolescenti. Abbiamo ricominciato a creare con le mani, dando valore a qualcosa di tangibile, imperfetto e autentico.



Volevamo celebrare il concetto di album come opera completa, in un momento in cui tutto sembrava ridursi a frammenti di quindici secondi e contenuti costruiti per gli algoritmi. Così abbiamo lasciato alle spalle il rumore dell'industria musicale, le opinioni e le pressioni esterne, per costruire il nostro spazio sicuro. E, sinceramente, è stata la scelta migliore che potessimo fare.



Ecca Vandal è nota per le sue performance ad alta intensità e per uno stile unico che unisce punk, jazz, hip hop ed elettronica. Ha calcato i palchi dei principali festival mondiali, incluso il Coachella, e ha condiviso la scena con nomi come Limp Bizkit, Queens of the Stone Age, IDLES e The Prodigy. Il concerto milanese rappresenta quindi un'occasione esclusiva per vivere tutta l'energia e l'espressività di un'artista capace di distinguersi con una voce autentica e una proposta sonora immediatamente riconoscibile.