SOEDESCO annuncia Mirth Island: avventura cozy e ritmo su un'isola musicale

SOEDESCO svela Mirth Island, nuovo gioco di avventura cozy e rhythm su un'isola piena di musica, in arrivo su PC, PS 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

SOEDESCO e Clay Game Studio portano una ventata di freschezza nel mondo dei videogiochi con Mirth Island, un nuovo titolo che unisce elementi di avventura cozy e rhythm, in arrivo entro l'anno su Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il protagonista, Dodo, è un giovane papero che fa ritorno sulla sua isola natale dopo il fallimento della sua carriera da attore, scoprendo che il teatro locale - cuore pulsante della comunità - è andato in rovina. Insieme agli amici d'infanzia Vivi e Rita, si impegna in una missione di ricostruzione che diventa anche un percorso di crescita personale e di cura per l'intera isola.

Mirth Island promette un'esperienza rilassante e coinvolgente, dove il giocatore può esplorare ambientazioni colorate e leggermente surreali, conoscere personaggi bizzarri ma accoglienti e affrontare una serie di minigiochi ritmici pensati sia per giocatori casual sia per chi cerca la sfida.

Il fulcro dell'avventura è la capacità del giocatore di aiutare i residenti dell'isola, risolvendo i loro problemi quotidiani, partecipando a missioni che arricchiscono il legame con la comunità e restituiscono energia positiva attraverso azioni gentili e giochi musicali.

Tra le caratteristiche salienti del gioco: avventura rilassante, struttura a missioni, minigiochi ritmici accessibili, ambientazione colorata e una colonna sonora che accompagna tutta l'esperienza. Il racconto verte sui temi della resilienza, della crescita e sulla forza della collettività.



Mirth Island è una storia edificante che, tra note musicali e incontri memorabili, invita il giocatore a scoprire come il prendersi cura degli altri possa diventare anche una via per ritrovare sé stessi.

Mirth Island sarà disponibile entro l'anno. Gli appassionati possono già inserirlo nella lista dei desideri e attendere l'arrivo della nuova avventura cozy all'insegna della musica, dell'amicizia e della solidarietà.