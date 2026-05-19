Gardaland ospita il primo Gardaland K-Pop Festival, boom della cultura coreana in Italia

Il Gardaland K-Pop Festival debutta il 13 e 14 giugno, portando artisti coreani, concerti e K-drama in Italia. Un evento atteso dagli appassionati di K-pop.

Il 13 e 14 giugno Gardaland Resort sarà il palcoscenico di un evento inedito: il Gardaland K-Pop Festival, il primo appuntamento ufficiale in Italia dedicato interamente alla cultura coreana contemporanea. Un format mai visto prima che radunerà nello stesso luogo concerti, DJ set, masterclass di danza, ospiti internazionali e momenti di incontro tra artisti e fan, trasformando il celebre parco in un punto di riferimento per una delle subculture più seguite a livello globale.

La line-up dell'evento annovera artisti provenienti direttamente dalla Corea del Sud, tra cui spiccano presenze inedite e in esclusiva. Per la prima volta in Europa da solista arriva ROCKY, seguita dal debutto italiano delle LIGHTSUM, oltre alle performance di KISU, HYUNY e Yeong Dee, quest'ultimo riconosciuto come primo DJ K-pop in Italia. Sul fronte delle serie e del cinema, saranno presenti personalità molto note come Park Min-Kyu, uno dei protagonisti della serie Netflix Single's Inferno, e Mun Jihu, attore attivo tra grande e piccolo schermo con produzioni come The Third Marriage.

L'esperienza al festival sarà totale, con una programmazione che proseguirà senza interruzione dalle 12:00 fino alle 23:00. I visitatori potranno prendere parte a masterclass di danza curate dalle community K-pop più forti in Italia e vivere attivamente tutte le proposte in cartellone, dai momenti food e lifestyle agli incontri tra artisti e fan, in quello che si annuncia come il più importante punto di aggregazione per la giovane generazione di appassionati di cultura coreana.

Il fenomeno K-pop, insieme ai K-drama, registra una crescita esponenziale anche nel nostro Paese. Tra il 2018 e il 2023, gli ascolti globali di musica K-pop sono aumentati del 362%, mentre in Italia i principali eventi live fanno regolarmente segnare il tutto esaurito. A confermare il fascino della cultura coreana anche sui contenuti streaming: a inizio 2025 i titoli K-drama raggiungono l'8,9% delle ore complessive di visualizzazione su Netflix Italia.

Con questa première italiana e europea, Gardaland Resort conferma la sua capacità unica di interpretare i trend internazionali e di offrirli come esperienza immersiva ad alto valore di intrattenimento. Il Gardaland K-Pop Festival segna così una tappa fondamentale nella diffusione della cultura coreana in Italia, rivolgendosi sia alla vasta e affiatata community italiana sia a tutti coloro che desiderano scoprire da vicino una delle realtà culturali globali più in ascesa.