LAZIOSound 2026: a Roma la finale Cantautorato con Irene Grandi tra gli ospiti

Il contest LAZIOSound 2026 entra nel vivo con le attese finali di categoria, pronte ad accendere i palchi del Lazio tra maggio e luglio. Protagonista assoluta della prossima serata sarà la finale "CANTAUTORATO", in scena giovedì 21 maggio presso Stazione Birra a Roma, con ingresso gratuito e un nome d'eccezione: Irene Grandi come special guest.

A partire dalle 21:00, sotto la direzione artistica di Paolo Vita, cinque artisti emergenti selezionati tra 720 candidature si contenderanno il primo posto nella categoria. I finalisti sono Alma, cantautrice pugliese indie-pop con una formazione in Conservatorio, Brezza, che trasforma la rinascita personale in musica tra introspezione e leggerezza, Orion, cantautore romano abile narratore di emozioni autentiche, Pappa, che esprime le sfumature quotidiane con liriche dirette, e Simona Carella, autrice dalla voce distintiva e anima musicale fin dall'infanzia.

Le finali di categoria della rassegna sostenuta dalla Regione Lazio e LAZIOcrea sono giudicate da una pluralità di esperti di settore e artisti, tra cui Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, e molti altri. La serata del 21 maggio sarà seguita da un calendario di appuntamenti che toccherà Rieti, Viterbo e altri teatri laziali, ciascuno dedicato ai vari generi musicali: elettronica, classica, jazz e interpreti, con ospiti prestigiosi quali Alexia e Stefano Di Battista.

Ai sei vincitori di categoria saranno offerte eccezionali opportunità: esibizioni live durante eventi regionali o nazionali di settore, la partecipazione a Casa Sanremo durante il Festival 2027, produzione e registrazione di un singolo con videoclip, consulenza per promozione e distribuzione, e un corso di formazione esclusivo LAZIOSound CAMPUS, focalizzato su scrittura, arrangiamento, booking, promozione e diritti d'autore.

Un'importante novità dell'edizione 2026 è l'accesso diretto del vincitore assoluto al San Marino Song Contest, trasmesso sulle reti Rai, un'opportunità unica per emergere nel panorama nazionale.

Con la partecipazione attiva di media e istituzioni del calibro di ATCL, RDS, Radio Rock 106.6, Spring Attitude, Accademia Filarmonica Romana, Casa del Jazz, MEI, Rai Radio Tutta Italiana e No Name Radio, LAZIOSound si conferma un trampolino di lancio di qualità per i giovani talenti del Lazio, offrendo visibilità, formazione e occasioni concrete di crescita nella scena musicale italiana.