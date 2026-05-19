Francesco Maritati pubblica il nuovo album FRA: un ponte tra generazioni

FRA è il nuovo album di Francesco Maritati, giovane cantautore romano e attore, che intreccia musica, teatro e doppiaggio in un percorso artistico intenso.

FRA è il titolo del nuovo album del giovane e poliedrico artista romano Francesco Maritati. Disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, il disco rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del cantautore, che si distingue anche come attore e doppiatore.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con Francesca Carboni, coautrice dei brani. FRA si presenta come un album profondamente meditato e capace di esprimere le speranze e le aspirazioni delle nuove generazioni, ma si rivolge a un pubblico trasversale, offrendo ascolto piacevole a tutte le età.

La tracklist include brani quali Fra (inizio), Andrea, Voglio di più, Favola, Rumore, Segnali di fumo, Vorrei ci fosse musica, Fra (duetto), Devo al mio dolore, Nuovo me, Un attimo per sempre, Fra (fine), Fra (live), Devo al mio dolore (singolo) e Fra (singolo). Ogni titolo racconta una sfumatura diversa di un percorso emotivo e musicale ricco di sfide e sogni.

Francesco Maritati ha iniziato lo studio della chitarra, del canto e della teoria musicale fin da giovanissimo, perfezionandosi presso scuole specializzate. Il suo talento multidisciplinare lo ha condotto anche nel mondo del teatro e del doppiaggio, con una formazione in prestigiose accademie a livello nazionale e internazionale. Negli anni si è esibito su più palcoscenici regionali e nazionali e ha pubblicato numerosi brani sulle piattaforme digitali.

Oltre alla carriera artistica, dal 2024 Maritati fa parte della Compagnia Stabile Arcadia e ha iniziato a insegnare recitazione a bambini e ragazzi, curando anche la direzione registica e musicale di spettacoli teatrali e musical. Nel 2025 porta in scena il suo primo spettacolo originale con musica dal vivo dal titolo FRA.

Attore, musicista, chitarrista e cantautore di Roma. Mi sono avvicinato presto allo studio della chitarra, del canto e della teoria musicale, perfezionandomi negli anni in diverse scuole. In un secondo momento sono entrato anche nel mondo del teatro, formandomi come attore e doppiatore in importanti accademie di livello nazionale e internazionale. Mi sono esibito in diversi contesti regionali e nazionali come cantautore, e ho pubblicato regolarmente le mie canzoni sulle piattaforme digitali. Da qualche anno ho cominciato a insegnare recitazione a bambini e ragazzi e a curare la direzione registica e musicale di spettacoli di prosa e musical. Dal 2024 faccio parte della Compagnia Stabile Arcadia. Nel 2025 ho portato in scena il mio primo spettacolo originale con musica dal vivo, dal titolo "Fra" (Francesco Maritati).

Il suo percorso artistico si caratterizza per una formazione approfondita: dall'Accademia Internazionale di Musical presso Darec Academy (2024-2026), al corso professionale per attore e doppiatore presso Voice Art Dubbing, passando per varie scuole di musical, canto e chitarra.

Sul fronte teatrale ha recitato in numerosi spettacoli tra cui Pinocchio il grande musical, Mamma Mia, La Dodicesima Notte, Peter Pan, Sister Act, A Chorus Line, Il Canto di Natale, Dracula, Barnum e molti altri, collaborando con registi affermati e portando sul palco generi diversi.

Anche come regista ha firmato produzioni come Numeri, Il Principe d'Egitto, Teleracconto, Sister Act e La Sirenetta. Nel doppiaggio si è fatto notare in produzioni quali Loki, La favolosa storia di Barbiana e Alex Player.

Maritati si è contraddistinto anche a livello di concorsi musicali: ha partecipato tre volte al Tour Music Fest, due volte ad Area Sanremo, è stato semifinalista del Premio Pierangelo Bertoli nel 2024 e finalista del Roma Vision nello stesso anno.

L'uscita di FRA sottolinea la maturità di un percorso creativo che unisce talento, studio e passione. L'album si candida a diventare non solo manifesto di una generazione ma anche opera capace di dialogare con ascoltatori di ogni età.