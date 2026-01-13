LAKE SOUND PARK 2026: arriva la popstar americana CHARLIE PUTH

Il LAKE SOUND PARK 2026, festival ospitato presso Villa Erba (Ex Galoppatoio) di Cernobbio (CO), si prepara a una delle edizioni più attese di sempre. L’annuncio dell’arrivo di Charlie Puth il 25 luglio 2026 arricchisce ulteriormente un cartellone già ricco di grandi nomi della scena italiana e internazionale.

La popstar americana, quattro volte candidata ai Grammy, sarà protagonista con una data imperdibile sulle rive del Lago di Como all’interno del suo tour mondiale “Whatever’s Clever! 2026”. L’artista approderà in Italia dopo essersi esibito il prossimo 8 febbraio al pre show del Super Bowl di San Francisco, uno degli eventi musicali più seguiti al mondo.

Con alle spalle successi planetari che hanno superato 35 miliardi di stream, nove singoli multiplatino negli Stati Uniti, tre Billboard Music Awards e una nomination ai Golden Globe, Charlie Puth presenterà di fronte al pubblico lombardo il suo nuovo album “Whatever’s Clever!”, in uscita il 6 marzo 2026 a quattro anni dal disco precedente, “Charlie”.

Dal progetto è già stato tratto il primo singolo “Changes”, che mette in risalto le doti distintive del cantautore americano, dalle melodie curate agli iconici assoli di pianoforte. A questo farà seguito il secondo brano, “Beat Yourself Up”, in uscita il 16 gennaio, appena poche settimane prima della sua performance al Super Bowl.

Il nuovo tour mondiale di Puth toccherà Nord America, Regno Unito ed Europa con quasi cinquanta spettacoli nelle principali città internazionali come San Diego, Phoenix, San Francisco, Vancouver, Boston, Nashville, Stoccolma, Barcellona, Parigi, Londra e Varsavia. Tra queste tappe, l’evento di Cernobbio assume un valore speciale per il pubblico italiano e per il festival, che si conferma sempre più come riferimento dei grandi show estivi.

Nel corso della tournée, l’artista sarà accompagnato da una band di livello mondiale e promette uno spettacolo di forte impatto visivo e sonoro. Come sottolineato dal comunicato, «l’artista ha dichiarato di aver lavorato a lungo per offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico, sottolineando l’entusiasmo nel portare la propria musica e questa nuova produzione live in alcune delle sale più iconiche del mondo».

I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 15 gennaio e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 16 gennaio sulle principali piattaforme di ticketing.

Con l’arrivo di Charlie Puth, il LAKE SOUND PARK 2026 – organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production – conferma la sua vocazione a unire grandi nomi della musica italiana e internazionale. Il calendario di questa quinta edizione propone un viaggio musicale che spazia dai decani della canzone d’autore alle nuove voci del pop: Fiorella Mannoia (9 luglio), Claudio Baglioni (11 luglio), Riccardo Cocciante (14 luglio), Coez (16 luglio), Il Volo (17 luglio), l’evento revival “Voglio Tornare negli Anni 90” (18 luglio), la serata dedicata al K-pop “K-POP Music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop” (19 luglio), Alfa (23 luglio), Mannarino (24 luglio) e Luca Carboni (26 luglio).

Un cast che conferma l’identità di un festival capace di abbracciare linguaggi musicali diversi e di attrarre pubblici trasversali, offrendo una delle esperienze culturali più suggestive del panorama estivo italiano. Inserito nella cornice naturale del Lago di Como, il Lake Sound Park arricchirà l’esperienza del pubblico con un’area food & beverage rinnovata e curata nei dettagli, per trasformare ogni serata in un’occasione di musica e convivialità.

Il 25 luglio 2026 sarà dunque una data da segnare sul calendario: Charlie Puth farà risuonare la sua energia tra le acque del lago e le note del suo nuovo tour mondiale, regalando al pubblico italiano una notte destinata a segnare la storia del festival.