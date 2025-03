Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars: una partnership per l’abbigliamento da racing

Il mondo delle corse accoglie una partnership di prestigio: Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars uniscono le forze per una collaborazione a lungo termine dedicata all’abbigliamento da racing. Due icone dell’industria automobilistica e dell’equipaggiamento sportivo, entrambe nate nel 1963, che condividono una storia di oltre sessant’anni di innovazione, tecnologia e passione per la performance.

Questa alleanza strategica permetterà ai piloti Lamborghini di competere ai massimi livelli con l’affidabilità e la protezione garantita da Alpinestars, un marchio leader nel settore della sicurezza per il motorsport. Il debutto ufficiale avverrà sul celebre circuito di Sebring, primo step di un percorso globale che porterà i due brand a collaborare in alcuni dei campionati più prestigiosi del panorama internazionale.

Alpinestars fornirà ai team di Lamborghini Squadra Corse racewear all’avanguardia, progettato per rispondere alle esigenze di piloti e crew nelle competizioni più esigenti. La partnership si estenderà a tutte le principali categorie in cui la casa di Sant’Agata Bolognese è protagonista:

Lamborghini Super Trofeo , con i suoi campionati in Asia, Europa e Nord America;

, con i suoi campionati in Asia, Europa e Nord America; LMDh , nel prestigioso IMSA WeatherTech SportsCar Championship nella classe GTP;

, nel prestigioso nella classe GTP; GT3, rafforzando la presenza di Lamborghini nel mondo delle corse Gran Turismo.

Oltre alla fornitura di equipaggiamenti per le gare, Lamborghini e Alpinestars hanno annunciato un importante progetto di licenza che verrà svelato nel 2025. Questa collaborazione darà vita a una gamma di prodotti co-branded, pensata per esprimere il massimo dell’innovazione, della qualità e dello stile italiano. Un’opportunità per gli appassionati di vivere in prima persona l’esperienza e la tecnologia che definiscono questi due marchi leggendari.

Chris Hillard, Responsabile Media e Comunicazione di Alpinestars, ha sottolineato come “L’impegno di Lamborghini nell’innovazione e nella tecnologia, unito al suo stile iconico, si abbina perfettamente all’etica Alpinestars. La nostra intenzione è fornire una partnership tecnica completa, proteggendo piloti e crew nelle competizioni internazionali.”

Sulla stessa linea, Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Questa partnership con Alpinestars è il risultato di una costante ricerca dell’eccellenza. Grazie alla loro esperienza, possiamo garantire ai nostri piloti il massimo della sicurezza, della performance e del comfort.”

Con questa nuova collaborazione, Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars puntano a ridefinire gli standard di sicurezza e prestazioni nel motorsport, con una visione comune orientata all’innovazione e all’eccellenza.