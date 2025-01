Lancia e Cassina: la passione per il design contemporaneo si ritrova a Parigi

Lancia e Cassina sono stati i protagonisti indiscussi della “Paris Design Week”, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate al design internazionale. I due marchi, eccellenze del Made in Italy rispettivamente nei settori dell’automotive e dell’interior design, hanno unito le forze per presentare la Ypsilon Edizione Cassina, un capolavoro che rappresenta il culmine della ricerca stilistica, tecnologica e sostenibile di entrambe le aziende.

L’apertura della kermesse è stata impreziosita dalla presenza della Ypsilon Edizione Cassina, esposta davanti al Cassina Store Paris Rive Gauche in occasione dell’installazione “Somewhere Else”. Questo evento, curato dal rinomato designer Philippe Starck, ha catturato l’attenzione del pubblico, sottolineando ancora una volta la capacità di Cassina di innovare e ispirare.

La presentazione della vettura è avvenuta in concomitanza con Maison&Objet, il celebre salone internazionale dedicato all’arredamento, al design e al lifestyle. L’evento, che si svolge fino al 20 gennaio, coinvolge oltre 2.300 espositori e migliaia di esperti del settore, rendendo Parigi la capitale mondiale del design.

La Ypsilon Edizione Cassina si distingue per una fusione armoniosa tra eleganza italiana e tecnologie d’avanguardia. La livrea esterna in Blu Lancia cattura lo sguardo, mentre gli interni riflettono l’eccellenza di Cassina attraverso dettagli curati nei minimi particolari. I sedili riscaldabili e massaggianti sono rivestiti in velluto Blu Lancia con trama a cannelloni, realizzato con materiali riciclati, e l’esclusivo tavolino multifunzionale firmato Cassina trasforma l’abitacolo in uno spazio confortevole e raffinato. Ogni materiale, sviluppato in un’ottica sostenibile, reinterpreta la tradizione italiana, come il velluto riciclato ispirato al celebre “panno Lancia”.

Disponibile con motorizzazioni 100% elettriche o ibride, la Ypsilon Edizione Cassina è un manifesto di efficienza e rispetto ambientale. La vettura offre, di serie, la Guida Autonoma di livello 2, un sofisticato sistema di infotainment S.A.L.A. e un ampio display da 10.25”, rendendola la best-in-class del segmento B hatchback premium.

L’evento segna anche un momento simbolico per il ritorno del marchio Lancia sul mercato francese. Entro il 2025, Lancia prevede di aprire 25 nuovi showroom e 80 punti di assistenza in Francia, tutti caratterizzati da un linguaggio architettonico elegante e arredati con pezzi Cassina. Questa strategia punta a offrire un’esperienza cliente esclusiva e memorabile, consolidando il posizionamento del brand come ambasciatore di italianità, elettrificazione e sostenibilità.