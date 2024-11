“L’Arte della Perfezione”: un viaggio tra Italia e Giappone firmato Mazda

Mazda Italia presenta il documentario “L’arte della perfezione – Un viaggio con Mazda tra Italia e Giappone”, un progetto nato dalla collaborazione con Sky Arte e prodotto da 3d produzioni. Questo straordinario racconto esplora le profonde connessioni tra l’artigianalità giapponese e italiana, mettendo in luce l’importanza del “tocco umano” nel processo creativo.

Al centro del documentario vi è l’impegno di Mazda nel celebrare i valori di cura per il dettaglio, dedizione e artigianalità, che guidano la filosofia della casa automobilistica sin dalla sua fondazione. Attraverso le parole di Jo Stenuit, European Design Director di Mazda, vengono svelate le radici filosofiche e tecniche di questi principi, mostrando come influenzino il design moderno e il processo produttivo.

Il documentario evidenzia come la creazione di bellezza sia frutto di un equilibrio tra tradizione e modernità, tra estetica e funzionalità. Questo concetto è incarnato dai maestri artigiani giapponesi, i Takumi, che infondono la loro anima in ogni oggetto che realizzano. Un parallelismo evidente emerge anche nelle botteghe italiane, dove l’eccellenza artigiana si manifesta in opere uniche e irripetibili.

Il viaggio narrativo attraversa i laboratori di rinomati artigiani italiani come Luciano Molinari, uno degli ultimi trottolai di Milano; Caterina Crepax, artista che crea abiti straordinari utilizzando la carta; e Martina Geroni, architetta e ceramista che realizza eleganti opere in grès. Le loro storie evidenziano il legame profondo tra materia, passione e maestria.

Questi concetti trovano una sintesi perfetta nei termini giapponesi come Monotsukuri (“l’arte di realizzare le cose”) e Kansei (“progettare con emozione”), che esprimono una visione universale e condivisa del design. Il documentario mostra come questa filosofia riesca a unire culture diverse, valorizzando l’incontro tra il “Crafted in Japan” e il “Made in Italy”.

L’opera si inserisce anche nel progetto “Eccellenze Italiane” di Mazda Italia, che celebra la straordinaria tradizione artigianale del nostro Paese. “La qualità del prodotto,” sottolinea il documentario, “è il risultato di una disciplina tramandata nel tempo dai maestri artigiani, capace di creare oggetti che lasciano un segno profondo tanto nei loro creatori quanto in chi li utilizza.”

Roberto Pietrantonio, Managing Director di Mazda Motor Italia, ha dichiarato:

“Siamo molto orgogliosi di questo documentario, che ci ha permesso di raccontare i valori di Mazda e le affinità tra Italia e Giappone. Grazie a questa iniziativa, abbiamo potuto celebrare l’arte della perfezione, una qualità che accomuna queste due culture straordinarie.”

Il documentario “L’arte della perfezione” andrà in onda il 24 novembre alle ore 21:15 su Sky Arte e il 25 novembre alle ore 20:00 su Sky Documentaries. Sarà inoltre disponibile in streaming su Now e on demand.