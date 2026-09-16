Laura Pausini conquista una nuova nomination ai Latin Grammy e annuncia il World Tour 2026/2027

Laura Pausini aggiunge un altro prestigioso riconoscimento alla sua straordinaria carriera, ricevendo una nuova nomination ai Latin GRAMMY Awards per il suo ultimo album YO CANTO 2. La cerimonia si terrà a Las Vegas il prossimo 12 novembre 2026, in occasione della ventisettesima edizione dei premi, dove la cantante italiana sarà in lizza nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional grazie alla versione spagnola del disco, che raccoglie alcune delle più celebri cover della musica italiana e latina.

Questo risultato si inserisce in un palmarès unico: cinque Latin GRAMMY, un GRAMMY Award, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, oltre ad essere stata celebrata dall'Academia Latina de la Grabación come Latin Recording Academy Person of the Year nel 2023, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere tale onorificenza. L'album IO CANTO 2, pubblicato a marzo 2026, è un vero omaggio agli interpreti italiani e ai grandi nomi della musica latina, includendo brani di artisti come Mecano, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martin, Madonna, Fito Páez, Natalia Lafourcade e molti altri.

Pausini, icona pop globale con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 8 miliardi di streaming, continua ad inanellare primati come artista italiana più ascoltata al mondo. È stata la prima e unica italiana a vincere un Grammy e ad entrare nella Hot 100 di Billboard USA con Se fue in collaborazione con Rauw Alejandro, a performare in arene e palchi internazionali come il San Siro e il Circo Massimo, il Radio City Music Hall e la Royal Albert Hall.

Nell'ultimo anno Laura Pausini si è distinta in eventi di risonanza mondiale, dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, interpretando l'inno nazionale, alla conduzione del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, fino alla partecipazione alla cerimonia di chiusura dei mondiali FIFA, condividendo il palco con star del calibro di Madonna, Justin Bieber, Shakira, Robbie Williams e i BTS. È stata anche headliner al Gran Premio di Formula 1 a Monza nel settembre 2026.

Il successo discografico si accompagna a un'imponente attività live: dal primo ottobre 2026 Laura Pausini darà il via all'undicesimo World Tour, con più di 450.000 biglietti già venduti in tutto il mondo e numerosi sold out. Il tour toccherà i principali palazzetti italiani ed europei, con tappe a Milano, Torino, Bologna, Firenze, fino a grandi stadi come lo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio San Nicola di Bari, proseguendo poi verso Londra, Parigi, Amsterdam, New York, Miami, Toronto, Città del Messico, Buenos Aires, San Paolo e tante altre città, raggiungendo America Latina, Stati Uniti, Canada, Europa e Australia.

Riconosciuta anche per il suo impegno sociale, Laura Pausini è stata ambasciatrice del World Food Program delle Nazioni Unite e protagonista in iniziative solidali come Chime For Change, Save the Children, la Croce Rossa Italiana, OHM Live, Una Nessuna Centomila e Bimbo Tu. Ha duettato con i più grandi nomi della musica mondiale, da Michael Jackson a Luciano Pavarotti, fino a Celine Dion e Shakira.

La rivista Billboard l'ha inserita tra le dieci artiste più importanti del mondo latino e il suo Similares è stato riconosciuto tra i 50 migliori album del decennio. Premi come il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music confermano la sua influenza e la sua capacità di ispirare generazioni, celebrata anche dinanzi al Papa.

Dopo l'uscita della cover SIAMO SOLI NELL'IMMENSO VUOTO CHE C'È, Laura Pausini si prepara a emozionare i fan nei prossimi due anni con un tour senza confini.