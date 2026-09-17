Il Dottor Stranamore torna al cinema: evento speciale per la satira di Kubrick

Il Dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba torna sugli schermi italiani come evento speciale il 12, 13 e 14 ottobre, nella sua versione restaurata in 4K. Il film diretto da Stanley Kubrick, con un cast straordinario che include Peter Sellers (in tre ruoli diversi) e George C. Scott, rimane oggi una delle più riuscite e celebri black comedy sulla guerra nucleare.

Considerato una pietra miliare della filmografia di Kubrick e uno dei più importanti capolavori della satira politica nella storia del cinema, Il Dottor Stranamore è costruito su paradossi e nonsense che rendono la minaccia atomica tanto assurda quanto irresistibilmente dissacrante. La pellicola, candidata a quattro Premi Oscar tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista per Peter Sellers e Miglior Sceneggiatura non originale, ha saputo trasformare il tema dell'apocalisse nucleare in una commedia feroce sul potere, la follia e l'incapacità dell'uomo di gestire le conseguenze delle proprie azioni.

L'evento cinematografico prevede la proiezione del film preceduta dal cortometraggio Stanley Kubrick Considers The Bomb (5'), realizzato nel 2019 per accompagnare il restauro e la riedizione in 4K. Il corto offre uno sguardo inedito nella mente del regista e racconta come Kubrick abbia saputo rispondere, in chiave artistica, all'angoscia collettiva della guerra atomica, trasformandola in un'opera geniale e ancora attualissima.

Il Dottor Stranamore narra la storia di un generale americano ossessionato dalla minaccia comunista, che decide deliberatamente di ordinare un attacco nucleare contro l'Unione Sovietica. Nonostante i tentativi disperati e spesso esilaranti del Presidente degli Stati Uniti per rimediare all'accaduto, uno degli aerei americani prosegue la missione verso la catastrofe, innescando una spirale di eventi tragicomici.

Emblematico, nell'opera, il tono surreale dei dialoghi che sottolineano la follia del potere e dei meccanismi militari. "Dispiace anche a me, Dmitrij. Mi dispiace molto. Va bene, dispiace più a te che a me, però dispiace anche a me. A me dispiace quanto a te, Dmitrij. Non dire che a te dispiace più che a me, perché io ho il diritto di essere dispiaciuto quanto lo sei tu, né più né meno. Ci dispiace ugualmente, va bene? D'accordo."

Questo ritorno in sala offre l'occasione unica di rivivere uno dei capolavori più pungenti e visionari del cinema, che continua a parlare al presente con la stessa forza e ironia di sempre. Gli spettatori avranno così l'opportunità non solo di riscoprire l'arte di Kubrick, ma anche di riflettere su temi universali come la gestione del potere e le contraddizioni della società contemporanea.