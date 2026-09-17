Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti: due nuovi album in uscita insieme il 9 ottobre

Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti pubblicano due album distinti nello stesso giorno: La Macchia Mongolica e Percuotendo, in cadenza, il 9 ottobre 2026.

Due protagonisti storici della musica italiana, Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti, tornano a sorprendere il pubblico con un doppio appuntamento discografico in uscita contemporanea il 9 ottobre 2026. Le loro strade, dopo anni di percorsi paralleli, si incrociano nuovamente in una data simbolica, pur mantenendo ognuno la propria identità artistica. Le strade divergono per loro stessa natura. Si cambia restando quel che si è. Le traiettorie poi, senza chiedere permesso, tornano ad incrociarsi. Due dischi lo stesso giorno. Insieme, ciascuno per proprio conto.

La Macchia Mongolica rinasce in una nuova edizione disponibile in CD, LP e formato digitale. La riedizione si presenta con una copertina rinnovata e grafiche inedite, offrendo ai fan anche l'aggiunta del brano inedito Forme Perfette. Accanto a Massimo Zamboni, il progetto vede la collaborazione di Cristiano Roversi e Simone Beneventi, arricchendo ulteriormente il lavoro con nuove sfumature sonore.

Percuotendo, in cadenza sarà invece pubblicato in doppio CD, doppio LP e sulle piattaforme digitali. L'album è la registrazione integrale dello spettacolo teatrale che Giovanni Lindo Ferretti ha portato nei principali teatri italiani e che ora trova nuova vita nella sua dimensione discografica. Un lavoro intenso che restituisce la potenza della performance e l'intensità della riflessione artistica di Ferretti.

I due album saranno presentati sabato 9 ottobre 2026 alle ore 18:00 presso il Salone Dei Giganti di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Per l'occasione, Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti incontreranno il pubblico e racconteranno le nuove traiettorie dei loro percorsi. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Due lavori distinti, due percorsi che si affiancano, confermando la costante evoluzione artistica di due figure centrali della scena musicale italiana.