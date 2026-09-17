Quarto Grado approfondisce i casi Garlasco, Paganelli e Genini nella puntata di venerdì

La nuova puntata di Quarto Grado su Retequattro affronta i casi Garlasco, Paganelli e Genini, con ospiti e aggiornamenti sulle inchieste più discussi.

Venerdì 18 settembre alle 21.30 su Retequattro torna l'appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. La puntata si concentra su tre dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni.

In primo piano il caso Garlasco: l'attenzione è rivolta alle posizioni di Andrea Sempio e Alberto Stasi. Da una parte, c'è grande attesa per i risultati della perizia psicologica affidata al professor Catanesi su Sempio; dall'altra, si analizzeranno gli ultimi sviluppi relativi all'istanza di revisione del processo a carico di Stasi presso la Corte d'Appello di Brescia.

La trasmissione torna poi a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, dopo che gli investigatori sono tornati sulla scena del crimine a tre mesi dall'assoluzione di Louis Dassilva. Il ritorno degli inquirenti sul luogo del delitto riaccende l'attenzione su un caso rimasto senza colpevoli certi e ancora avvolto nel mistero.

Sarà dato spazio anche agli sviluppi sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Il ruolo di Francesco Dolci resta ancora da chiarire mentre resta aperto il giallo sul movente economico. Gli inquirenti continuano a indagare per ricostruire i dettagli di una vicenda che ha scosso profondamente la comunità locale.

In studio, opinionisti e ospiti autorevoli pronti a fornire analisi puntuali sui casi trattati: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi arricchiranno il dibattito con le loro esperienze e il loro punto di vista su questi intricati gialli italiani.