Small Prophets: la nuova commedia firmata Mackenzie Crook arriva su Apple TV

Debutterà il 7 ottobre su Apple TV la serie comica Small Prophets, scritta e diretta dal vincitore del BAFTA Mackenzie Crook, già noto per il successo di Detectorists. Questa attesissima produzione riunisce un cast eccezionale: Pearce Quigley, Lauren Patel, Sir Michael Palin, Sophie Willan e Mackenzie Crook stesso sono tra i protagonisti della commedia, che promette un mix indimenticabile di magia e vita quotidiana.

La storia segue l'eccentrico Michael Sleep, interpretato da Pearce Quigley, che vive una vita semplice dopo la scomparsa dell'amatissima Clea sette anni prima. Michael lavora in un negozio di bricolage e si prende cura del padre Brian, impersonato dall'iconico Michael Palin. Tutto cambia quando il padre gli svela una misteriosa ricetta alchemica - fatta di acqua piovana, sterco di cavallo e altri elementi magici - che potrebbe aiutarlo a trovare risposta alla domanda che lo tormenta: Rivedrò mai Clea?

Con l'aiuto di Kacey, la giovane collega interpretata da Lauren Patel, Michael si avventura nell'improbabile creazione degli homunculi, spiriti magici capaci di prevedere il futuro. Tra magia, scetticismo e speranza, nasce un'inaspettata amicizia, mentre i curiosi vicini - tra cui Sophie Willan e Simon Pointing - cercano di scoprire il segreto nascosto nella casetta degli attrezzi di Michael.

La serie spicca non solo per la scrittura ricca di delicatezza di Crook, ma anche per l'integrazione di elementi di animazione all'interno di un racconto che parla di (stra)ordinaria umanità, amicizia e sogni. Ambientata e girata a Manchester e nei dintorni, Small Prophets è già stato definito un "capolavoro prezioso, delicato e senza fretta, divertente e profondo, capace di spezzarti e aggiustarti il cuore in egual misura" e vanta un invidiabile 100% di gradimento della critica su Rotten Tomatoes.

La prima stagione, composta da sei episodi, sarà disponibile su Apple TV dal 7 ottobre, ad eccezione del Regno Unito, dove l'uscita è prevista per il 2027.