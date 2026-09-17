Esce Sono Lucio: un'antologia celebra l'arte senza tempo di Lucio Dalla

La nuova antologia Sono Lucio omaggia il genio di Lucio Dalla con 40 brani rimasterizzati, immagini inedite di Luigi Ghirri e un video di Anna e Marco.

Debutta domani in digitale, CD e vinile l'attesa antologia "Sono Lucio", un omaggio imperdibile al talento di Lucio Dalla, a conferma di una eredità musicale che si rinnova a ogni generazione. Il progetto si propone come un emozionante viaggio tra poesia, musica e immagini, rivolto sia ai fan storici, sia a chi desidera scoprire per la prima volta l'universo personale e artistico di uno dei più grandi cantautori italiani.

La raccolta si distingue per la cura del visual, grazie alla collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla e Pressing Line, e si arricchisce della visione del grande fotografo Luigi Ghirri. La copertina presenta una fotografia iconica di Ghirri e il titolo scritto con la calligrafia autentica di Lucio Dalla, rendendo "Sono Lucio" un vero oggetto d'arte. All'interno, una selezione di immagini del fotografo racconta in modo intimista la storia e la poetica dell'artista bolognese.

Come sottolineato da Stella Caracchi della Fondazione Lucio Dalla, "L'uscita di Sono Lucio conferma e rinnova l'impegno di Fondazione Lucio Dalla, Pressing Line e Sony Music, nella tutela e nella valorizzazione dell'opera di Lucio Dalla, artista unico e geniale, che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana e suggellato momenti straordinari della storia della cultura del nostro Paese. La grande partecipazione con cui l'uscita dell'antologia è stata accolta ci emoziona, perché testimonia l'attualità di Lucio Dalla e la forza inesauribile della sua opera che, a distanza di anni, continua a parlare al pubblico".

Adele Ghirri, presidente della Fondazione Luigi Ghirri, sottolinea la profondità del legame tra i due artisti: "Concedere l'utilizzo di fotografie di Luigi per questo album di Lucio non è stato solo un piacere, ma anche una grande emozione. È una storia d'amicizia che continua, una storia fatta di immagini per la musica che è iniziata tanti anni fa dall'incontro di due artisti che fin da subito si sono ritrovati l'uno nella sensibilità dell'altro. Come Fondazione Luigi Ghirri abbiamo accolto con grande entusiasmo l'idea di collaborare a questo progetto, selezionando immagini che fossero il più possibile rappresentative di Lucio Dalla, e abbiamo pensato che il mare fosse un elemento fondamentale per raccontare la sua opera e la sua persona, come suggerisce con semplicità il titolo della raccolta".

Domani sarà online anche il nuovo videoclip di "Anna e Marco", diretto da Marco Pellegrino, che aveva già curato la regia de "L'anno che verrà" nel 2019. Il regista commenta: "Anna e Marco è una canzone che non ha nemmeno una ruga e che, proprio per questo, è stato emozionante e naturale associare a un immaginario contemporaneo".

L'edizione "Azzurro Mare" in vinile doppio numerato è andata sold out in pochi giorni, segno di quanto il pubblico sia legato al repertorio di Dalla. La produzione degli altri formati fisici - doppio LP black 180g e doppio CD - è stata aumentata per far fronte alla grande richiesta. I brani sono stati rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali per offrire un'esperienza di ascolto di altissima qualità in tutti i formati. La tracklist, che presenta alcune differenze tra vinile, CD e digitale, comprende 40 brani che attraversano l'intera carriera dell'artista.

"Sono Lucio" include alcune delle canzoni più amate dal grande pubblico: "Caruso", "Anna e Marco", "Futura", "Cara", "Attenti al lupo", "Come è profondo il mare" e molti altri classici che hanno segnato la storia della musica italiana. La versione CD contiene tracce aggiuntive grazie alla sua maggiore capienza, mentre la versione digitale offre una panoramica completa con 40 brani selezionati.

L'antologia, impreziosita dal connubio tra musica, poesia e fotografia, rappresenta un tributo alla versatilità, all'umanità e all'attualità di Lucio Dalla, capace ancora oggi di emozionare e unire diverse generazioni attraverso la sua arte.