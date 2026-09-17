Milano African Groovin': un festival per ascoltare e raccontare l'Africa

Un nuovo festival dedicato alla cultura e alle sonorità africane arriva a Milano il 3 ottobre, negli spazi del PARCO CENTER in via Ambrogio Binda 30. Milano African Groovin' propone una giornata intensa di proiezioni cinematografiche, talk e concerti dal vivo, con l'obiettivo di raccontare e celebrare le radici e le nuove espressioni artistiche dell'Africa.



L'idea di MILANO AFRICAN GROOVIN' nasce da una convinzione molto semplice: la musica è una delle poche cose che non hanno frontiere. Quando una musica ti colpisce veramente, non hai difese. Non importa da dove vieni, quale lingua parli o a quale cultura appartenga: c'è un momento in cui la musica riesce a creare un contatto diretto tra le persone, afferma Moussa Ka, direttore artistico del festival.



Si parte alle 14.30 con la proiezione di Saint Louis Blues di Dyana Gaye, una commedia musicale ambientata tra Dakar e Saint-Louis, pluripremiata in festival internazionali come il Dubai International Film Festival, Locarno, Sundance e Toronto. Il film ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Muhr Asia/Africa Award e il premio per il miglior cortometraggio al Festival del Cinema Africano di Milano.



Alle 16.30 spazio al dibattito su musica, migrazione e cooperazione Italia-Africa, con ospiti autorevoli come Pape Khouma, Emanuele Sanfelici, Winston Osei Adom e Tommy Kuti, figure di spicco nei mondi della scrittura, discografia e musica afrobeat. Il panel sarà moderato da Giuseppe Ceccato.



La serata si accende dalle 18.30 con i concerti live: il polistrumentista burkinabé Petit Solo, specialista di balafon e percussioni, si esibirà insieme ai musicisti di E-Wired Empathy, promettendo sonorità coinvolgenti e fusioni innovative. Seguirà, alle 20.30, l'esibizione del cantante reggae Sun Sooley, una delle voci più rappresentative del reggae africano contemporaneo, che si esibirà con una band internazionale.



L'iniziativa gode del patrocinio e sostegno istituzionale del Municipio 6 del Comune di Milano. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria e riservato agli invitati e ai possessori della PARCO Card, ottenibile gratuitamente prima dell'evento.



Milano African Groovin' si candida a diventare un punto di riferimento per chi vuole esplorare il cuore pulsante della cultura africana tramite cinema, parole e musica.