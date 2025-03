Laureato Absolute Aston Martin F1 Edition: alta orologeria e performance da Formula 1

L’Aston Martin Aramco Formula ONE Team e Girard-Perregaux condividono una passione inarrestabile per l’innovazione e la precisione. Questi valori si riflettono sia nelle monoposto di Formula 1 che negli orologi di Alta Orologeria, unendo design all’avanguardia e ingegneria di eccellenza. Quest’anno, Aston Martin Aramco F1 celebra il 75° anniversario della F1, un traguardo storico che sottolinea la continua evoluzione del motorsport. In questa occasione speciale, il marchio britannico e la prestigiosa Manifattura svizzera presentano il nuovo Laureato Absolute Aston Martin F1® Edition, un orologio esclusivo che incarna l’eleganza e le prestazioni delle competizioni automobilistiche.

Il Laureato Absolute Aston Martin F1 Edition si distingue per la sua cassa da 44 mm in titanio Grado 5, un materiale ampiamente utilizzato sia nel settore automobilistico che nell’orologeria di lusso. Questo titanio offre leggerezza, resistenza alla corrosione, amagnetismo e ipoallergenicità, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi contesto. La finitura sabbiata conferisce alla superficie una texture sofisticata e una sensazione tattile straordinaria, esaltando l’estetica sportiva ed elegante dell’orologio.

Il quadrante di questo segnatempo sfoggia il caratteristico Aston Martin Racing Green, un omaggio alle leggendarie vetture da corsa del marchio inglese. Le lancette delle ore e dei minuti scheletrate sono ispirate alla griglia anteriore delle iconiche auto Aston Martin, come la DB12, e sono trattate con materiale luminescente per garantire un’ottima leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Gli indici applicati e la lancetta dei secondi centrali in verde lime, lo stesso colore della monoposto Aston Martin di F1, aggiungono un tocco dinamico e distintivo.

Per offrire una vestibilità impeccabile, il Laureato Absolute Aston Martin F1 Edition è dotato di un cinturino in caucciù verde FKM effetto tessuto. Questo materiale è stato scelto per la sua estrema flessibilità, resistenza alle sbiaditure e durata superiore rispetto ai cinturini in caucciù tradizionale. La fibbia pieghevole in titanio include un dispositivo di microregolazione, che consente un adattamento preciso al polso, mentre la sua elasticità garantisce un comfort ottimale per l’uso quotidiano.

Il design della cassa, come in tutti i modelli Laureato, gioca con i contrasti tra superfici lucide e satinate per creare un effetto visivo di grande impatto. Il quadrante verde è arricchito da dettagli bianchi e lime, mentre il fondello inciso con l’iconico simbolo Aston Martin sigilla l’identità esclusiva di questo orologio. Con un’impermeabilità fino a 300 metri, il Laureato Absolute Aston Martin F1® Edition è perfetto sia per un look casual che per occasioni più formali, unendo sportività ed eleganza in modo impeccabile.

Sotto il solido fondello batte il cuore di questo straordinario segnatempo: il movimento di Manifattura GP03300. Progettato e realizzato a La Chaux-de-Fonds, questo calibro a carica automatica è concepito su misura per la collezione Laureato Absolute. La massa oscillante presenta un motivo circolare Côtes de Genève, mentre il movimento è impreziosito da ponti decorati, smussature raffinate, viti lucidate a specchio e incisioni dorate, tutte lavorazioni eseguite secondo gli elevati standard qualitativi della Maison.