SPOTICAR rivoluziona la ricerca auto usate in Europa con l'intelligenza artificiale SPOT.i

SPOTICAR compie un passo decisivo verso la trasformazione digitale del mercato delle auto usate in Europa superando la soglia dei tre milioni di ricerche effettuate tramite SPOT.i, il motore di ricerca in linguaggio naturale alimentato da intelligenza artificiale sviluppato da Stellantis.

Grazie alla tecnologia di SPOT.i, gli utenti possono ora interagire con il portale attraverso conversazioni fluide e personalizzate. Il sistema consente ai clienti di esprimere liberamente le proprie richieste, che vengono tradotte dall'intelligenza artificiale in criteri tecnici senza limiti imposti da filtri rigidi, offrendo così una selezione più ampia e mirata di veicoli disponibili.

Questo rappresenta una tappa fondamentale per SPOTICAR sul percorso di innovazione digitale. L'obiettivo è adattarsi all'evoluzione delle esigenze dei clienti e rafforzare la visibilità della propria rete, oggi composta da circa 3.000 punti vendita distribuiti in tutta Europa.

Lanciato nel settembre 2025, SPOT.i centralizza e analizza i dati relativi a tutti i veicoli disponibili nella rete, integrando competenze automotive avanzate e rendendo l'esperienza di ricerca molto più intuitiva. In poco tempo, SPOT.i ha consentito agli utenti di compiere oltre tre milioni di ricerche, generando contatti di maggiore qualità per concessionari e clienti.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale supera la semplice digitalizzazione degli annunci e apre la strada a modalità d'interazione inedite con i clienti. Una delle principali sperimentazioni, avviata in Francia, prevede un agente conversazionale su WhatsApp, sviluppato in collaborazione con Salesforce. Questo strumento interpreta le richieste degli utenti in linguaggio naturale, le traduce in specifiche tecniche e restituisce una selezione personalizzata di veicoli, migliorando sensibilmente la qualità dei lead e la soddisfazione dei potenziali acquirenti.

Entrambe le innovazioni sono parte di un piano più ampio che mira ad adottare a pieno le potenzialità dei Grandi Modelli Linguistici (LLM), con l'intento di offrire esperienze cliente sempre più evolute.

Dal punto di vista dell'utente, SPOT.i rende la ricerca più semplice, diretta e vicina alle proprie esigenze, consentendo di navigare tra una vasta offerta di vetture ricondizionate e garantite con pochi clic sul sito SPOTICAR.

Significativa la dichiarazione di Alexandre Fils, Marketing Global Director di SPOTICAR: La nostra strategia è far evolvere SPOT.i attraverso miglioramenti mirati e progressivi. Nel lungo periodo, puntiamo a superare il tradizionale modello delle inserzioni digitali e ad abbracciare pienamente le nuove esperienze cliente abilitate dall'ascesa dei grandi modelli linguistici.

Stellantis conferma così la propria missione di offrire soluzioni tecnologiche all'avanguardia e di migliorare l'esperienza dei clienti nel settore della mobilità, sfruttando un ecosistema di brand storici e innovativi.