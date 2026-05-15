Garlasco, nuovi elementi nell'inchiesta: Quarto Grado riapre il caso Poggi

La puntata di Quarto Grado del 15 maggio approfondirà le novità sul caso Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi, con ospiti ed analisi in studio.

Il caso di Garlasco torna al centro dell'attenzione nell'appuntamento di questa sera su Retequattro con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La trasmissione mette sotto i riflettori i recenti sviluppi riguardanti l'omicidio di Chiara Poggi, uno dei gialli giudiziari più discussi degli ultimi anni. Gli indizi raccolti dalla Procura di Pavia potrebbero giocare un ruolo chiave per l'accusa: si fa sempre più concreta la possibilità che questi elementi possano dimostrare la colpevolezza di Andrea Sempio e portare invece all'assoluzione di Alberto Stasi.

L'analisi in studio si concentrerà su una serie di dettagli inediti e nuovi riscontri: saranno presentati audio, intercettazioni, particolari investigativi e testimonianze mai ascoltate prima, per cercare di fare chiarezza su un caso che, ancora oggi, divide l'opinione pubblica.

Il tavolo degli ospiti sarà composto da esperti di grande rilievo, tra cui Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva. Questi professionisti offriranno punti di vista differenti per confrontarsi sulle più recenti dinamiche investigative e sulle potenziali ripercussioni che queste potrebbero avere sullo svolgersi del processo.

Un'occasione per il pubblico di seguire dal vivo i progressi dell'inchiesta e comprendere meglio tutte le sfumature di uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana.