Leapmotor presenta il nuovo C10 Range-Extended EV: la svolta per l’autonomia elettrica

Il mercato delle auto elettriche sta vivendo una trasformazione radicale e il Leapmotor C10 Range-Extended EV (REEV) si posiziona come una delle opzioni più interessanti per chi desidera coniugare i vantaggi della propulsione elettrica con un’autonomia senza compromessi. Questo SUV innovativo offre la guida fluida e silenziosa di un veicolo elettrico, con la sicurezza di poter contare su un motore a combustione interna per affrontare lunghi viaggi senza ansia da ricarica.

Un centinaio di giornalisti specializzati di tutto il mondo stanno testando il Leapmotor C10 REEV in Spagna, percorrendo circa 500 km tra Valencia e Barcellona lungo la costa mediterranea. Questa prova su strada conferma l’efficienza e l’affidabilità del modello, che rappresenta la perfetta sintesi tra tecnologia elettrica avanzata e praticità d’uso.

Dal 2020, i veicoli elettrici ad autonomia estesa stanno registrando una crescita senza precedenti, specialmente in Cina. Nel solo 2023, le vendite di questa tipologia di auto sono aumentate del 166%, superando il milione di unità nel 2024. I dati del China EV Study 2023 di JD Power dimostrano che oltre il 90% degli utenti è estremamente soddisfatto di questa soluzione, apprezzandone l’esperienza di guida elettrica e la possibilità di contare su un’estensione dell’autonomia quando necessario.

I REEV (Range-Extended Electric Vehicles) rappresentano un’alternativa più versatile rispetto ai BEV (Battery Electric Vehicles) e ai tradizionali PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Rispetto ai BEV, eliminano l’ansia da autonomia e garantiscono tempi di rifornimento più rapidi grazie all’infrastruttura di rifornimento esistente. A differenza dei PHEV, offrono una batteria più grande per una prolungata guida in modalità elettrica, un’architettura elettronica più avanzata e un sistema range extender più efficiente.

Il Leapmotor C10 REEV combina un motore elettrico da 158 kW (215 CV) con un motore a combustione interna da 1,5 litri, garantendo un’autonomia totale di oltre 970 km. La batteria da 28,4 kWh offre un’autonomia puramente elettrica di 145 km (WLTP), mentre il consumo di carburante si attesta su appena 0,4 l/100 km in modalità combinata, con emissioni di soli 10 g/km di CO2.

Il sistema di generazione ad alta efficienza, con un motore progettato per ridurre al minimo peso e attrito, raggiunge un rendimento del 96,5% grazie a una soluzione di avvolgimento a forcina a filo piatto a 8 strati. Inoltre, la ricarica rapida in corrente continua da 65 kW consente di ripristinare il 50% dell’autonomia in soli 18 minuti.

Oltre all’efficienza, Leapmotor ha dato grande importanza al comfort di guida, riducendo rumori e vibrazioni al minimo. Il motore è stato progettato con elevata rigidità strutturale, un sistema di pulegge di smorzamento e un blocco motore ottimizzato, ottenendo prestazioni NVH (Noise, Vibration, and Harshness) superiori rispetto alla media del settore.

Il Leapmotor C10 REEV ha debuttato in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles e, dall’inizio del 2024, è ordinabile in Europa al prezzo competitivo di 37.400 euro, con le prime consegne previste entro marzo. Secondo Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, questo modello avrà un impatto significativo sul mercato, con la previsione che il 50% delle vendite del C10 sarà nella versione Range-Extended.