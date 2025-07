Leapmotor T03 conquista l’ECOBEST Challenge 2025: record di autonomia e massima efficienza tra le citycar EV

Leapmotor ha vinto l’ECOBEST Challenge 2025 con la sua city car 100% elettrica T03, confermandosi come nuovo punto di riferimento nella mobilità sostenibile urbana. Il prestigioso riconoscimento, gestito dall’organizzazione indipendente internazionale AUTOBEST, consiglia i clienti europei sull’efficienza e l’utilizzo delle più recenti auto elettriche, testate in condizioni di guida reali e certificate da Bureau Veritas.

Durante i test eseguiti lo scorso maggio, quindici nuovi veicoli elettrici di altrettanti costruttori sono stati messi alla prova con sette diversi tipi di test. La Leapmotor T03 ha sorpreso tutti, stabilendo un risultato storico: ha raggiunto un indice EcoC 1 del 109,43%, superando l’autonomia ufficiale WLTP. La piccola elettrica ha percorso 290 km contro i 265 km dichiarati, diventando il primo veicolo nella storia dell’ECOBEST Challenge a superare la propria autonomia WLTP in un test indipendente.

La Leapmotor T03 ha inoltre mostrato una straordinaria efficienza energetica, registrando un indice EcoC 2 di 8,06 km per kWh, posizionandosi tra i veicoli elettrici più efficienti mai testati nella Challenge, seconda solo a un altro competitor. Questo dato conferma la T03 come una delle migliori scelte per chi cerca una city car elettrica che coniughi efficienza e ridotti costi di utilizzo quotidiani.

Non si tratta solo di numeri in laboratorio: la Leapmotor T03 ha ottenuto anche la migliore efficienza complessiva nella vita reale con un punteggio di 6,89 km per kWh reale caricato (indice EcoC 4), superando tutti gli altri veicoli elettrici testati in termini di consumo energetico effettivo, garantendo una guida efficiente anche in ambito urbano e suburbano.

Il Leapmotor T03 si distingue non solo per i risultati tecnici ma anche per l’accessibilità, rientrando tra i veicoli elettrici più economici della competizione. Questa caratteristica la rende ideale per chi desidera entrare nel mondo dell’elettrico con una city car compatta ma capace, con un’autonomia reale che consente di affrontare gli spostamenti quotidiani senza ansia da ricarica.

“Le prestazioni del Leapmotor T03 rappresentano l’impegno del marchio nel rendere la mobilità elettrica non solo sostenibile ma anche accessibile”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia. “Questo riconoscimento da parte di AUTOBEST rafforza la nostra missione di fornire veicoli elettrici ad alta efficienza e di alto valore agli automobilisti di tutta Europa”.

Leapmotor T03 all’ECOBEST Challenge 2025 segna un passo avanti verso una mobilità urbana a zero emissioni, efficiente e alla portata di tutti, portando sul mercato europeo una city car elettrica capace di combinare autonomia reale superiore al dichiarato, bassi consumi, costi di gestione ridotti e un prezzo accessibile.

Per chi cerca un’auto elettrica affidabile, economica e con un’efficienza al vertice della categoria, Leapmotor T03 dimostra di essere oggi una delle scelte più intelligenti disponibili sul mercato europeo.