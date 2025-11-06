Ledworks presenta l’offerta Twinkly 2025, per un Natale ancora più luminoso

Il Natale 2025 si annuncia ancora più luminoso grazie alla nuova collezione Twinkly di Ledworks, leader globale nell’illuminazione decorativa smart. La nuova linea, pensata per trasformare qualsiasi ambiente in uno spazio creativo e accogliente, combina tecnologia e design per offrire emozioni e magia uniche.

La collezione Twinkly 2025 comprende una gamma di prodotti innovativi, perfetti per ogni occasione. Tra questi spiccano le Strings HD, caratterizzate da un’alta densità di LED, ideali per chi desidera illuminare interni ed esterni con effetti straordinari. Le Permanent Outdoor Lights sono resistenti tutto l’anno, rendendole una scelta pratica e decorativa per spazi esterni.

Per chi cerca decorazioni scenografiche, la Reindeers Family porta un tocco di fantasia e tradizione, mentre le eleganti Spheres 3D aggiungono un elemento di raffinatezza alle installazioni luminose. Infine, le Strings 750, con le loro dimensioni maggiori, si prestano perfettamente per decorazioni su larga scala.

Tutti i prodotti Twinkly sono gestibili tramite un’App proprietaria, offrendo la possibilità di creare, salvare e condividere effetti luminosi unici. Questa innovazione permette di personalizzare completamente l’esperienza luminosa, rendendo ogni installazione assolutamente originale.