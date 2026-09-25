Leon Bridges torna con Happiness Anytime: soul, groove e libertà creativa

Leon Bridges pubblica il nuovo album Happiness Anytime, un viaggio tra soul, funk, afrobeat e influenze brasiliane che invita alla felicità e al ballo.

Leon Bridges, sei volte nominato ai Grammy e vincitore di un Grammy Award, pubblica oggi il suo nuovo attesissimo album dal titolo Happiness Anytime. Un progetto che segna una svolta nel percorso artistico del cantautore texano, pronto a riconnettere il pubblico con le sue atmosfere intime e con il suo carisma unico.

Prodotto da J Lloyd-Watson e Lydia Kitto - due membri fondamentali del collettivo britannico Jungle - Happiness Anytime fonde l'essenza raffinata del debutto Coming Home con la libertà creativa sviluppata nelle recenti collaborazioni con i Khruangbin. Il risultato è un lavoro capace di attraversare i generi: il nuovo disco di Leon Bridges richiama l'Afrobeat di Fela Kuti, le vibrazioni cosmopolite di Paul Simon, il calore della musica brasiliana di Jorge Ben, senza mai smarrire la propria identità.

Anticipato dai brani Light The Way, Tears of Joy, Illusion, Your Love Is Electric, Talk It Over, la title track Happiness Anytime, All Day All Night (in collaborazione con Lydia Kitto) e Fly Baby, l'album è stato realizzato con uno spirito semplice e diretto. Il primo incontro in studio tra Bridges, Lloyd-Watson e Kitto, avvenuto nell'aprile 2025, ha generato sei brani in quattro giorni, impostando un metodo creativo basato sull'istinto e sulla spontaneità. Il leggendario bassista Pino Palladino ha dato ulteriore profondità al progetto, che è stato registrato a Los Angeles presso i Chaplin Recording Studios.

Per me la felicità non è qualcosa da inseguire, racconta Leon Bridges. Vorrei che questo album rimanesse dentro le persone, quasi nelle loro ossa. Viviamo con la sensazione di dover risolvere tutti i problemi del mondo, e questo può farci sentire inadeguati o sopraffatti. Il mio ruolo è portare leggerezza. Spero che questo disco riesca a trasmettere proprio questo.

Il progetto vuole restituire centralità al corpo e al movimento, elementi che Bridges aveva messo in secondo piano negli ultimi anni. Happiness Anytime nasce dalla volontà di riscoprire il piacere del ballo e di alleggerire il peso quotidiano attraverso una musica dal sound caldo, internazionale e coinvolgente. La voce inconfondibile di Leon Bridges, arricchita da groove pulsanti e atmosfere moderne, offre un'esperienza pensata per essere vissuta, condivisa e danzata.

La filosofia racchiusa dal titolo è chiara: Happiness Anytime invita a ritrovare momenti di felicità anche nelle giornate più comuni, scegliendo la leggerezza come antidoto alle complessità della vita. È musica che puoi ascoltare indipendentemente da come ti senti: ti fa stare bene e ti fa venire voglia di alzarti e ballare, aggiunge Lydia Kitto.

Artista considerato tra le voci più influenti del soul e dell'R&B contemporaneo, Leon Bridges ha saputo negli anni mescolare tradizione e innovazione, collaborando con nomi come John Mayer, Kacey Musgraves, Robert Glasper, Terrace Martin e Khruangbin. Con sei candidature ai Grammy Awards e un repertorio sempre attento alla contaminazione tra generi, Bridges si conferma voce autorevole e figura centrale nella scena musicale internazionale.