Lepas accende il Natale di Milano con “UNSEEN” a Portanuova

Milano si prepara a vivere un Natale all’insegna del design e dell’innovazione con Lepas, nuovo brand automotive del gruppo Chery, che dal 17 al 21 dicembre 2025 presenta in anteprima l’installazione “UNSEEN” in Piazza Gae Aulenti. L’evento, elegante ed esperienziale, segna la prima apparizione pubblica del marchio e anticipa il debutto ufficiale previsto per il 2026.

Al centro della scena c’è la Lepas L8, la nuova ammiraglia della casa, svelata per la prima volta al pubblico all’interno di una spettacolare “scatola misteriosa” progettata per stimolare curiosità e suggestione. Il 18 dicembre, durante l’unveiling ufficiale, un DJ set animerà la piazza mentre nei giorni successivi l’area diventerà uno spazio espositivo aperto alla città.

Lepas L8 rappresenta una nuova visione di eleganza e potenza. Il design trae ispirazione dai tratti felini: fari FULL-LED con firma luminosa a occhio di leopardo, carrozzeria scolpita e fluida, archi passaruota con inserti nero lucido e maniglie a filo. Il posteriore, con gruppo ottico allungato e proporzioni dinamiche, trasmette l’idea di scatto e agilità.

Gli interni confermano la vocazione del marchio verso il comfort e la raffinatezza. Le linee morbide e avvolgenti richiamano forme naturali, dominano la plancia a effetto cascata e il tunnel centrale perfettamente integrato. L’abitacolo, progettato per offrire spazio e silenzio, garantisce il miglior comfort del segmento con 52 vani portaoggetti, tavolini integrati e un impianto audio SONY dotato di cancellazione attiva del rumore (ENC).

Sotto il cofano batte il powertrain Super Hybrid plug-in (PHEV), composto da un motore 1.500 cc TGDI abbinato a due unità elettriche per una potenza complessiva di 279 CV e un’autonomia che supera i 1.300 km. La piattaforma combina materiali alto-resistenziali, 10 airbag e 19 sistemi di assistenza alla guida (ADAS) con funzioni di parcheggio automatico (APA e RPA), assicurando una sicurezza certificata a 5 stelle. Le dimensioni – 4.688 mm di lunghezza, 1.871 di larghezza, 1.689 di altezza e passo di 2.800 mm – si rivolgono a un pubblico di esploratori urbani che cercano equilibrio tra eleganza, sicurezza e libertà.

“UNSEEN” è anche un manifesto estetico. L’installazione riprende il claim “Drive Your Elegance” traducendo la filosofia Lepas in una scenografia essenziale, una black box elegante dove giochi di luce e contrasti mettono in risalto i dettagli dell’auto. Atmosfere calde e palette sobrie richiamano il Natale milanese con un mood sofisticato e accogliente.

“Elegance starts here”: con queste parole Lepas introduce la sua idea di eleganza urbana, un linguaggio di bellezza e sottrazione che guarda al futuro dell’automotive italiano. L’anteprima non è solo una rivelazione estetica, ma anche un invito a scoprire l’identità di un brand che unisce design, innovazione e artigianalità contemporanea.

Il futuro dell’eleganza in movimento comincia da Milano. Con “UNSEEN”, Lepas non solo illumina la città durante le feste, ma segna l’inizio di una nuova era per l’automobile, dove stile e tecnologia diventano espressione autentica di sé.

