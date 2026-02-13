Lepas porta in Italia il Roadshow nazionale e inaugura una nuova era della mobilità elegante

Lepas ha ufficialmente dato il via al proprio Roadshow nazionale in Italia, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella strategia di espansione europea del brand. L’iniziativa consiste in un tour esperienziale che attraverserà quattro città chiave — Bologna, Torino, Roma e Napoli — con l’obiettivo di presentare il marchio e i suoi prodotti al pubblico italiano, consolidando al contempo la rete di concessionari autorizzati.

Il Roadshow rappresenta un passo strategico per Lepas, che punta a costruire notorietà e riconoscibilità prima del lancio ufficiale su larga scala. Ogni tappa si svolgerà in location d’eccellenza dedicate al design, ambienti ad alta affluenza e caratterizzati da un forte impatto visivo e sociale, ideali per avvicinare i consumatori ai valori e alla filosofia del brand.

Protagonista assoluto del tour è il Lepas L8, il modello di punta del marchio, progettato secondo la filosofia stilistica Leopard Aesthetics, simbolo di equilibrio tra eleganza e funzionalità. Le sue luci diurne a forma di V, ispirate allo sguardo del leopardo, e la griglia anteriore raffinata richiamano un design europeo moderno e minimalista. L’obiettivo è offrire un’esperienza visiva e di guida coerente con il concetto di Elegant Driving, cifra distintiva di Lepas.

Dal punto di vista tecnico, il veicolo si distingue per un sistema telaistico sviluppato da un team europeo di ingegneri, pensato per adattarsi alle specificità delle strade italiane e alle preferenze di guida locali. Il doppio supporto idraulico del motore e le boccole idrauliche assicurano un perfetto bilanciamento tra stabilità e comfort. A queste soluzioni meccaniche si aggiunge un pacchetto di tecnologie intelligenti avanzate che garantiscono una marcia fluida, silenziosa e intuitiva.

Durante il tour, in ogni città sarà possibile visitare aree di esposizione dedicate per scoprire da vicino il design, gli interni e le tecnologie dei modelli Lepas. L’approccio diretto con il pubblico permetterà al brand di comunicare in modo trasparente i propri punti di forza, consolidando fin da subito un legame autentico con i potenziali clienti italiani.

L’iniziativa, che abbraccia Nord, Centro e Sud Italia, testimonia la volontà del marchio di presidiare capillarmente il mercato e di costruire un contesto favorevole al futuro lancio commerciale. Secondo la strategia aziendale, questo percorso è parte integrante di una azione coordinata europea volta a rafforzare la presenza del gruppo e ad ampliare la rete di distribuzione.

Guardando al futuro, Lepas punta a valorizzare le proprie competenze nel settore delle nuove energie e delle tecnologie eleganti. Grazie a un sistema globale di Ricerca e Sviluppo e a un approccio improntato su design sofisticato, innovazione e comfort, il marchio intende proporre ai consumatori italiani soluzioni di mobilità sostenibili, intelligenti e premium.

Lepas appartiene al gruppo automobilistico Chery, primo esportatore cinese nel settore automotive con oltre 2,4 milioni di vetture prodotte e più di un milione destinate ai mercati esteri. Presente in Italia con i brand OMODA, JAECOO e Lepas, il gruppo propone una gamma che spazia dai motori tradizionali alle soluzioni elettrificate 100% elettriche e ibride.

Con il Roadshow nazionale e il debutto di Lepas L8, il marchio annuncia dunque l’inizio di una nuova fase per l’automotive in Italia, dove l’eleganza incontra la tecnologia in un percorso di innovazione e design destinato a ridefinire il concetto stesso di guida.