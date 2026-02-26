Connect with us

LG Electronics conquista 26 premi agli iF Design Award 2026

Grande affermazione per LG Electronics, che anche quest’anno ha conquistato un posto di rilievo nel panorama internazionale del design. L’azienda sudcoreana ha ottenuto 26 premi agli iF Design Award 2026, uno dei più prestigiosi riconoscimenti mondiali dedicati al design di prodotto, organizzato dall’iF International Forum Design GmbH.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di proposte provenienti da tutto il mondo, valutate in base a criteri chiave come innovazione, funzionalità, differenziazione e impatto. I premi sono suddivisi in nove categorie principali: Product, Communication, User Experience (UX), User Interface (UI), Packaging, Interior Architecture, Professional Concept, Architecture e Service Design.

LG si è distinta per la capacità di coniugare tecnologia avanzata e design raffinato, offrendo soluzioni che migliorano l’esperienza d’uso e l’interazione con i prodotti. Tra le innovazioni premiate spicca LG CLOiD, lo straordinario robot domestico capace di occuparsi delle faccende quotidiane grazie all’intelligenza artificiale, ai bracci meccanici e alle ruote integrate nella base. A questo si affianca LG OLED evo W6, il nuovo televisore dallo spessore di soli 9 millimetri, dotato di tecnologia True Wireless e di una qualità di visione eccezionale.

Nella categoria informatica, il riconoscimento è andato a LG gram Pro, notebook realizzato con l’innovativo materiale ultraleggero “Aerominum”, che unisce robuste prestazioni a un design minimalista. Anche il mondo del gaming è stato celebrato grazie al LG UltraGear OLED evo™, monitor curvo da 39 pollici con risoluzione 5K2K, ideato per offrire un’esperienza immersiva e fluida.

Tra gli altri prodotti insigniti del premio figurano gli speaker della serie LG XBOOM, pensati per un audio potente e coinvolgente, il climatizzatore LG Whisen Objet Collection Cool e il sistema LG Puri Care Bath Air, che regola aria e umidità per un comfort climatico ottimale. Non manca l’attenzione al design d’interni con LG WallFit, un purificatore d’aria compatto e sottile capace di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico.

Infine, LG si è distinta anche nel campo dell’architettura con il Flagship Store D5 di Seul, premiato per il progetto degli spazi nella categoria Architecture. Il negozio rappresenta al meglio l’identità del marchio, promuovendo inclusione e accessibilità grazie a un innovativo sistema di guida pensato per aiutare i bambini a comprendere l’uso degli elettrodomestici.

 

