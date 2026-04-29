LG Electronics trionfa agli iF Design Award 2026 con ARTCOOL e THERMA V

LG Electronics ottiene l'iF Design Award 2026 per i climatizzatori ARTCOOL e le unità THERMA V, sintesi di design innovativo, tecnologia e sostenibilità nelle soluzioni HVAC.

LG Electronics compie un nuovo passo avanti nell'innovazione del comfort indoor, conquistando l'iF Design Award 2026 con due tra i suoi prodotti di punta nel settore HVAC: LG ARTCOOL e la serie LG THERMA V Indoor Unit.

Questi riconoscimenti premiano l'eccezionale progettualità di LG, capace di combinare estetica, tecnologia avanzata e attenzione all'efficienza energetica. Le nuove soluzioni si distinguono per un design che non solo si integra negli ambienti, ma ne esalta lo stile e la vivibilità, rispondendo alle esigenze di consumatori sempre più consapevoli e attenti alla sostenibilità.

Il climatizzatore LG ARTCOOL AI ridefinisce il ruolo dei sistemi HVAC nella casa moderna, fondendo eleganza e funzionalità. La versione Mirror, con la raffinata superficie in vetro a specchio, conferisce un tocco di classe agli spazi abitativi, mentre il profilo essenziale contribuisce a creare un oggetto d'arredo unico. Oltre al design, ARTCOOL offre prestazioni intelligenti, con tecnologie di purificazione dell'aria e una notevole efficienza energetica, diminuendo consumi e impatto ambientale.

La ricerca dell'eccellenza si riflette anche nella serie LG THERMA V Indoor Unit, che rappresenta un'evoluzione tecnologica nel campo delle pompe di calore. Le unità interne THERMA V sono compatte, versatili ed efficienti, ideali per le abitazioni moderne e progettate per supportare la transizione verso soluzioni energetiche a basse emissioni. Queste unità garantiscono affidabilità nel riscaldamento e sostenibilità senza rinunciare a comfort ed estetica. L'interfaccia intuitiva e le funzionalità smart permettono una gestione semplice del clima domestico, offrendo agli utenti pieno controllo dell'efficienza e del benessere indoor.

Il successo ottenuto agli iF Design Award testimonia l'impegno di LG verso una tecnologia HVAC all'avanguardia, ideale per un'Europa sempre più orientata verso la decarbonizzazione e la ricerca di soluzioni a basso impatto ambientale. L'innovazione nelle pompe di calore, nella gestione intelligente dell'aria e nel design centrato sulle persone ridefinisce oggi il concetto di comfort indoor.

Siamo estremamente orgogliosi di ricevere l'iF Design Award per LG ARTCOOL AI e per la serie LG THERMA V Indoor Unit, ha dichiarato Alex Heo, Vice President HVAC Solutions Europe di LG Electronics. Questo risultato riflette la forza di LG come brand globale, impegnato a offrire prestazioni eccellenti e soluzioni sostenibili all'avanguardia, capaci di rispondere alle esigenze dei consumatori di oggi. I nostri design innovativi esprimono una visione chiara: costruire un futuro più bello e più responsabile dal punto di vista ambientale. In LG HVAC Solutions, la nostra promessa è 'Life's Good with air comfort beyond imagination' e riteniamo che questi due prodotti rappresentino perfettamente l'incontro tra forma e funzione. Entrare nelle case e negli edifici di tutta Europa è per noi un privilegio che ci impegniamo a meritare ogni giorno.