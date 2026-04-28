Nikon conquista sette iF Design Award con ZR, Z5II, Z50II e nuove ottiche innovative

Nikon si conferma protagonista nel settore dell'innovazione e del design, ottenendo sette prestigiosi riconoscimenti agli iF Design Award. I premi hanno valorizzato prodotti chiave come le fotocamere NIKON ZR, Z5II, Z50II, insieme all'obiettivo NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ e al servizio cloud Nikon Imaging Cloud, dimostrando l'impegno costante dell'azienda nella ricerca di eccellenza e dettaglio tecnologico.



Tra le motivazioni, la ZR risalta come la prima cinema-camera firmata Nikon, definita dalla giuria internazionale una pioniera del settore e la ridefinizione dei vincoli convenzionali nella produzione cinematografica. Questo riconoscimento rappresenta una svolta significativa, confermando la crescita del marchio anche nel comparto video.



Nella categoria Sport Optics, altri quattro premi sono andati ai telemetri NIKON COOLSHOT PROII STABILIZED e COOLSHOT 50i GII, oltre che ai binocoli NIKON STABILIZED 10x25 S e 12x25 S. Questi strumenti si distinguono per la loro precisione e stabilizzazione avanzata, ideali per attività all'aperto e discipline sportive, segnando un ulteriore passo avanti nell'evoluzione della gamma Nikon.



La qualità del design e l'innovazione applicata ai dispositivi ottici e digitali continuano così a essere un punto di riferimento per gli utenti professionali e amatoriali, rafforzando la presenza Nikon tra i leader mondiali del settore.