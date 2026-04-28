Digital transformation: cybersecurity e AI guidano le aziende in Italia, Germania e Spagna

Cybersecurity e intelligenza artificiale trainano la trasformazione digitale delle imprese in Italia, Germania e Spagna, con crescenti investimenti ICT.

Cybersecurity e intelligenza artificiale sono al centro della trasformazione digitale delle aziende europee. Un nuovo studio condotto su 300 imprese fra Italia, Spagna e Germania svela come le priorità, le barriere e gli investimenti digitali stiano cambiando lo scenario competitivo e organizzativo in Europa.

In Italia, il 71% delle aziende considera cruciale una strategia di trasformazione digitale, superando la Spagna (62%) e risultando solo dietro la Germania (82%). Nel nostro Paese, la principale area di sviluppo è la sicurezza informatica (60%), spinta dai recenti aumenti di incidenti (+42% nel 2025) e di attacchi critici (+300% rispetto al 2023). Seguono le strategie di Digital as a Service (42%) e l'attenzione alla digital e customer experience (41%). L'80% delle aziende italiane intende aumentare il budget ICT nei prossimi anni, mentre il 54% dichiara di aver investito più dei diretti concorrenti in digitalizzazione negli ultimi due anni.

La barriera più sentita in Italia resta l'integrazione con i sistemi esistenti (43%), seguita dalla vulnerabilità agli attacchi informatici (37%) e dalla carenza di talenti specializzati (34%). La complessità del percorso di trasformazione richiede quindi non solo tecnologia ma anche competenze adeguate per innovare senza rischi.

Il rapporto evidenzia differenze significative tra i mercati europei. Se Germania e Spagna puntano principalmente all'aumento delle vendite attraverso soluzioni ICT, in Italia l'attenzione converge sull'ottimizzazione dei tempi di risposta (41%) e sull'efficienza dei processi (39%). Inoltre, il 67% delle aziende spagnole e il 70% delle tedesche preferiscono fornitori specializzati per singole tecnologie, contro un 51% italiano ancora legato al partner unico.

Il ruolo del fornitore ICT evolve: in Italia e Spagna prevalgono i System Integrator e la consulenza IT, mentre in Germania cresce il peso dei provider di cloud e intelligenza artificiale. L'innovazione emerge come fattore chiave specialmente in Germania, dove il 49% delle aziende sottolinea l'importanza dell'innovatività dei prodotti, dato superiore rispetto all'Italia (31%).

L'elemento disruptive del panorama europeo è l'intelligenza artificiale, soprattutto nella sua forma di agentificazione: la Germania la individua già come scelta privilegiata per i prossimi investimenti (58%), seguita dalla Spagna (42%) e dall'Italia (37%). L'AI viene ritenuta il vero motore del vantaggio competitivo futuro grazie alla capacità di automatizzare processi e all'analisi avanzata dei dati.

Un altro fattore trasversale emerso dallo studio è la centralità della consulenza nella scelta del partner digitale. Quasi tutte le aziende italiane e tedesche la considerano indispensabile, riconoscendo che la tecnologia non è più vissuta come semplice prodotto ma come percorso strategico da affrontare insieme a esperti.

La trasformazione digitale va interpretata come un percorso strutturale e continuo, non come un'iniziativa circoscritta all'adozione di singole tecnologie. L'evoluzione di ambiti come la cybersecurity e l'agentificazione sta ridefinendo profondamente modelli operativi e decisionali delle imprese, rendendo necessario un approccio che integri visione strategica e capacità di execution. I risultati dell'indagine evidenziano come le aziende ricerchino sempre meno semplici soluzioni e sempre più interlocutori in grado di comprendere il contesto di business e supportarne l'evoluzione nel tempo. Accompagnare questo cambiamento significa consentire alle imprese di affrontare la trasformazione con maggiore sicurezza e consapevolezza. In questo scenario, il ruolo dei partner come Var Group è affiancare le organizzazioni lungo l'intero percorso, contribuendo a tradurre l'innovazione in valore concreto e sostenibile, superando non solo le complessità tecnologiche, ma anche quelle organizzative e culturali - ha dichiarato Francesca Moriani, AD di Var Group.

La trasformazione digitale europea è quindi un processo accelerato, guidato da innovazione, consulenza e nuovi investimenti. Cybersecurity e intelligenza artificiale si confermano i pilastri di questo cambiamento, che coinvolge processi, persone e cultura aziendale.