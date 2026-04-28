HONOR D1, il robot umanoide che abbatte il record umano nella mezza maratona 2026

Storico trionfo tecnologico e atletico alla Beijing Yizhuang Half-Marathon 2026: HONOR D1, il robot umanoide sviluppato internamente da HONOR, ha conquistato la medaglia d'oro e abbattuto il record mondiale umano sulla mezza maratona, fermando il cronometro a 50 minuti e 26 secondi contro i 57:20 precedenti.

Questa impresa segna un momento di svolta per il settore dell'intelligenza artificiale incarnata. Non solo D1 ha vinto la gara: l'intera flotta di robot HONOR ha occupato le prime sei posizioni di una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 300 androidi da 102 team globali, con un livello di efficienza senza precedenti. Il tempo del vincitore ha ridotto di quasi due terzi il record robotico precedente, sottolineando il salto prestazionale compiuto in un solo anno.

Il successo di HONOR D1 è il risultato dell'Alpha Plan dell'azienda, una strategia che trasforma l'innovazione mobile in ecosistemi di AI fisica. Frutto di dieci anni di esperienza nei dispositivi intelligenti, D1 racchiude le tecnologie chiave del brand in una struttura umanoide di 169 cm, con 159 componenti metallici e articolazioni all'avanguardia da 600 Nm di coppia massima. Il risultato è un robot capace di mantenere equilibrio dinamico e reagire autonomamente dopo eventuali urti, senza interventi esterni.

D1 nasce dall'evoluzione delle competenze mobile di HONOR. Tra i punti di forza, l'On-Device AI per la comprensione spaziale in tempo reale, un sistema proprietario di raffreddamento a liquido da 4 L/min di chiara derivazione smartphone e gestione energetica ottimizzata, con autonomie superiori a 10 km per batteria e un sistema di sostituzione rapida. Tutti elementi che risolvono i limiti storici dell'endurance dei robot umanoidi in contesti reali.

HONOR promuove una filosofia centrata sull'Augmented Human Intelligence (AHI), sviluppando robot non solo intelligenti ma anche empatici. La Three-Brain Synergy integra intelligenza personale, universale ed edge, estendendo i servizi AI ben oltre lo schermo dello smartphone e accompagnando l'uomo sia a casa che in ambito industriale.

Il successo di D1 evidenzia il valore di uno stack tecnologico unificato, dove smartphone, wearable e robot condividono la stessa anima AI. In soli sette mesi di sviluppo, il robot ha percorso oltre 2.000 km in sessioni di test su strada, dimostrando che la tecnologia consumer può essere la base per una robotica evoluta, concreta e pronta ad affiancare le persone nelle attività quotidiane.

Più che una vittoria sportiva, la prestazione di HONOR D1 accelera la diffusione globale di robot pratici e iper-efficienti, segnando l'inizio di una nuova fase in cui l'intelligenza prende forma e si mette al servizio del mondo reale.