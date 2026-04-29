Google Gemini si evolve: arriva la funzione Memoria e l'importazione delle chat AI

Google Gemini introduce la funzione Memoria e strumenti per importare cronologie chat da altre AI, migliorando personalizzazione e continuità nelle conversazioni.

Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, si arricchisce oggi di nuove funzionalità pensate per offrire un'esperienza ancora più personalizzata e adattabile alle esigenze degli utenti.

La novità più rilevante è l'arrivo in Italia della funzione Memoria: ora è possibile utilizzare le chat precedenti per ricevere risposte sempre più su misura. Questa nuova funzionalità consente a Gemini di apprendere dettagli e preferenze dalle conversazioni passate, rendendo i dialoghi futuri più naturali e rilevanti per ogni utente. La raccolta delle informazioni personali avviene in modo automatico una volta che la funzione è attiva, ma ciascun utente può decidere in qualsiasi momento se mantenerla oppure disattivarla attraverso le impostazioni.

Un altro passo avanti nel panorama delle chat AI riguarda la facile transizione di contenuti da altre piattaforme a Gemini. Da oggi, sono disponibili strumenti che permettono di importare ricordi, contesto e cronologia delle chat provenienti da altre intelligenze artificiali. Questo significa che non è più necessario ripartire da zero: gli utenti possono trasferire l'intera storia delle loro conversazioni sulle piattaforme precedenti e aggiornare immediatamente Gemini con le informazioni che ritengono più importanti, garantendo continuità e personalizzazione immediata nell'interazione con l'AI di Google.

Le nuove funzionalità puntano a semplificare la vita digitale delle persone, offrendo un assistente intelligente sempre più vicino alle reali esigenze quotidiane grazie all'apprendimento dal vissuto digitale.