Nexoya e Italo rivoluzionano il digital marketing al Netcomm Forum 2026

Nexoya, la tech company svizzera specializzata in performance marketing guidato dall'Intelligenza Artificiale, annuncia il suo ritorno al Netcomm Forum 2026 insieme a Italo. Le due aziende porteranno sul palco dell'evento, in programma il 6 e 7 maggio all'Allianz MiCo Nord di Milano, un caso concreto di trasformazione digitale nel settore del marketing.

L'integrazione della piattaforma nexoya Marketing Analytics ha segnato una svolta strategica per Italo. Sfruttando i più avanzati modelli di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, la soluzione ha permesso di unificare e automatizzare la gestione di tutte le campagne digitali, da Google Ads a Microsoft Ads e Criteo, ottenendo una precisione media del 98% nelle previsioni di performance. La redistribuzione intelligente dei budget, adattata alle esigenze di stagionalità, ha facilitato un maggiore equilibrio tra obiettivi di revenue e traffico sul sito.

I risultati non si sono fatti attendere: nel giro di tre mesi, l'applicazione delle ottimizzazioni suggerite dall'IA ha raggiunto un incremento del 15% delle revenue sulle campagne di digital marketing, con un ritorno sull'investimento di 21 volte rispetto al costo della piattaforma. L'automatizzazione dei processi analitici ha inoltre liberato il team marketing di Italo da attività ripetitive, favorendo una migliore qualità nelle decisioni strategiche e semplificando il coordinamento tra i vari canali digitali.

Il percorso di trasformazione digitale sarà illustrato durante il workshop Dall'ottimizzazione manuale al +15% di Revenue: il viaggio AI di Italo, che si terrà il 6 maggio dalle 14:00 alle 14:30 presso la Sala Ocean 3. Interverranno Gianluca Marchio, Digital Sales & Marketing Director di Italo, Thomas Pepe, Responsabile Digital Marketing & Analytics di Italo, e Alfonso Mariniello, Country Lead Italy di Nexoya.

Grazie a Nexoya abbiamo finalmente superato uno dei nostri principali colli di bottiglia operativi: la gestione manuale di oltre 200 campagne su più canali, ha dichiarato Gianluca Marchio, Digital Sales & Marketing Director di Italo. La piattaforma ci ha permesso di automatizzare in modo significativo i processi e di ottimizzare dinamicamente l'allocazione del budget media, bilanciando obiettivi di revenue e di traffico al sito in base alla stagionalità e alle esigenze del business. Il risultato è stato un incremento del 15% delle revenue in soli tre mesi. Per noi Nexoya non è solo un fornitore tecnologico, ma un vero partner che ci aiuta a spingere oltre i confini del performance marketing.

Anche Alfonso Mariniello, Country Lead Italy di Nexoya, sottolinea il valore dell'appuntamento: Il Netcomm Forum si conferma uno degli appuntamenti principali per il settore del marketing e quest'anno siamo orgogliosi di condividere il palco con Italo, con cui abbiamo stretto una partnership che ha generato un importante incremento dei ricavi su centinaia di campagne cross-channel. Il Netcomm è il contesto giusto per confrontarsi su questi temi con chi affronta le stesse sfide ogni giorno. Portiamo un caso concreto, con numeri verificabili, perché crediamo che questo sia il contributo più utile che possiamo dare.



