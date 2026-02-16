Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

LG porta la magia degli sport invernali nel salotto di casa

Published

La stagione degli sport invernali entra nel vivo e, mentre gli atleti di tutto il mondo inseguono la perfezione sulle piste e sul ghiaccio, a casa c’è chi può vivere le stesse emozioni grazie alla tecnologia. LG firma una nuova generazione di TV OLED e QNED, pensata per offrire un’esperienza visiva e sonora senza precedenti, capace di restituire al pubblico l’adrenalina e la precisione tipiche delle grandi competizioni.

I TV OLED di LG rappresentano da tredici anni l’eccellenza dell’innovazione visiva. Il segreto sta nella perfetta combinazione di qualità audio e video, con neri profondi, bianchi puri e una luminosità sempre più intensa. A questo si aggiunge l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, che ottimizza i contenuti e personalizza ogni visione. L’azienda paragona la rapidità dei suoi OLED alla velocità di uno sport come lo slittino: con un refresh rate di 165Hz, un tempo di risposta di 0,1 ms e la tecnologia G-SYNC, questi televisori offrono un’immagine fluida e senza interruzioni.

Anche la coordinazione raggiunge livelli da record grazie alle funzioni WOW Orchestra, WOW Interface e Home Hub, che permettono di sincronizzare i diversi dispositivi per creare un’esperienza sonora immersiva e potente. La precisione, invece, richiama quella degli sportivi del curling, con colori accurati e un processore α (Alpha) dotato di IA capace di ottimizzare ogni dettaglio. Inoltre, grazie al programma di aggiornamenti previsti per i prossimi cinque anni, la longevità dei modelli OLED è garantita, come la determinazione dei migliori discesisti.

Anche sul fronte LCD, LG compie un ulteriore salto in avanti con la gamma QNED. Questi televisori, dotati di tecnologia Mini LED e del processore α (Alpha) AI, uniscono prestazioni elevate a una piattaforma intuitiva come webOS. Il risultato è un’immagine nitida e realistica, sostenuta da un refresh rate di 144Hz e dalle tecnologie VRR e AMD FreeSync, ideali per ogni tipo di contenuto ad alta velocità, dal gaming agli eventi sportivi in diretta.

Come gli atleti dello short track, i TV QNED puntano tutto sulla rapidità e sulla gestione del movimento, senza sacrificare la coordinazione tra dispositivi, garantita anche qui dalle feature WOW Orchestra, WOW Interface e Home Hub. La precisione visiva, pari a quella di un giocatore di hockey sul ghiaccio, è assicurata dal 100% del volume colore e dal processore basato su IA che calibra automaticamente la resa delle immagini.

Il programma webOS Re:New promette quattro aggiornamenti in cinque anni, mantenendo la piattaforma sempre sicura e al passo con le esigenze degli utenti, una caratteristica che conferma la volontà di LG di offrire prodotti duraturi e sempre all’avanguardia.

Con i TV OLED e QNED di LG, lo spettacolo degli sport invernali entra davvero di casa. Tra velocità, precisione, innovazione e potenza sonora, l’esperienza di visione raggiunge nuovi traguardi, trasformando ogni abitazione in un’arena sportiva dove la tecnologia conquista la medaglia d’oro.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Società

“È sempre Cartabianca”: la sentenza di Bari contro CasaPound e il rebus del caso Garlasco

Società

Suzuki aderisce a “M’illumino di meno 2026”: luci spente per un futuro più sostenibile

Moda

New Balance e Foot Locker lanciano le nuove ABZORB 2000 con Endrick protagonista

Spettacolo

Stefano Nazzi torna a teatro con “Indagini Live 2026”: 27 date e 7 sold out

Motori

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: nuovo riferimento nel Rally Elettrico Internazionale

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Mauro Pagani compie 80 anni e annuncia il nuovo album “Tutto è già qui”

Tecnologia

FRITZ!Box 4630 porta la potenza del Wi-Fi 7 nelle case italiane

Spettacolo

Jovanotti raddoppia al Circo Massimo: due serate “al Massimo” per chiudere l’estate

Tecnologia

LG porta la magia degli sport invernali nel salotto di casa

Motori

Leasys presenta Rent&Buy: la nuova formula che unisce noleggio e acquisto

Motori

Suzuki porta la passione per il mare all’Eudi Show 2026 con innovazione e sostenibilità

Motori

Lexus rivoluziona la guida con il nuovo sistema Steer-by-Wire

Società

“Quarta Repubblica”: domani sera il Referendum sulla giustizia, il caso Gratteri e l’intervista sull’enigma di Garlasco

Spettacolo

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con “Opera”: un viaggio tra arte, musica e libertà creativa

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Motori

FIAT lancia la nuova Topolino Corallo: più colore, più allegria e una gamma più estesa

Motori

Hyundai porta la frenata rigenerativa a un nuovo livello con lo Smart Regenerative System

Spettacolo

MGK, il “Lost Americana Tour” fa tappa in Italia: Unipol Arena sold out
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: nuovo riferimento nel Rally Elettrico Internazionale

L’evoluzione della mobilità sportiva entra in una nuova fase con l’annuncio della ADAC Opel GSE Rally Cup 2026, destinata a diventare la competizione monomarca...

5 ore ago

Tecnologia

FRITZ!Box 4630 porta la potenza del Wi-Fi 7 nelle case italiane

Con l’arrivo del nuovo FRITZ!Box 4630, FRITZ! inaugura una nuova era per le reti domestiche in fibra ottica, portando la tecnologia Wi-Fi 7 anche...

7 ore ago

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Suzuki rinnova il proprio legame con il mare e con il mondo della pesca sportiva annunciando la nascita del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026,...

3 giorni ago

Sport

FIAT e la nazionale giamaicana di Bob: una leggenda che torna sulla neve

Dopo più di vent’anni dalle iconiche campagne pubblicitarie che avevano unito il marchio italiano FIAT alla squadra nazionale giamaicana di bob, la leggendaria partnership...

3 giorni ago