LG porta la magia degli sport invernali nel salotto di casa

La stagione degli sport invernali entra nel vivo e, mentre gli atleti di tutto il mondo inseguono la perfezione sulle piste e sul ghiaccio, a casa c’è chi può vivere le stesse emozioni grazie alla tecnologia. LG firma una nuova generazione di TV OLED e QNED, pensata per offrire un’esperienza visiva e sonora senza precedenti, capace di restituire al pubblico l’adrenalina e la precisione tipiche delle grandi competizioni.

I TV OLED di LG rappresentano da tredici anni l’eccellenza dell’innovazione visiva. Il segreto sta nella perfetta combinazione di qualità audio e video, con neri profondi, bianchi puri e una luminosità sempre più intensa. A questo si aggiunge l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, che ottimizza i contenuti e personalizza ogni visione. L’azienda paragona la rapidità dei suoi OLED alla velocità di uno sport come lo slittino: con un refresh rate di 165Hz, un tempo di risposta di 0,1 ms e la tecnologia G-SYNC, questi televisori offrono un’immagine fluida e senza interruzioni.

Anche la coordinazione raggiunge livelli da record grazie alle funzioni WOW Orchestra, WOW Interface e Home Hub, che permettono di sincronizzare i diversi dispositivi per creare un’esperienza sonora immersiva e potente. La precisione, invece, richiama quella degli sportivi del curling, con colori accurati e un processore α (Alpha) dotato di IA capace di ottimizzare ogni dettaglio. Inoltre, grazie al programma di aggiornamenti previsti per i prossimi cinque anni, la longevità dei modelli OLED è garantita, come la determinazione dei migliori discesisti.

Anche sul fronte LCD, LG compie un ulteriore salto in avanti con la gamma QNED. Questi televisori, dotati di tecnologia Mini LED e del processore α (Alpha) AI, uniscono prestazioni elevate a una piattaforma intuitiva come webOS. Il risultato è un’immagine nitida e realistica, sostenuta da un refresh rate di 144Hz e dalle tecnologie VRR e AMD FreeSync, ideali per ogni tipo di contenuto ad alta velocità, dal gaming agli eventi sportivi in diretta.

Come gli atleti dello short track, i TV QNED puntano tutto sulla rapidità e sulla gestione del movimento, senza sacrificare la coordinazione tra dispositivi, garantita anche qui dalle feature WOW Orchestra, WOW Interface e Home Hub. La precisione visiva, pari a quella di un giocatore di hockey sul ghiaccio, è assicurata dal 100% del volume colore e dal processore basato su IA che calibra automaticamente la resa delle immagini.

Il programma webOS Re:New promette quattro aggiornamenti in cinque anni, mantenendo la piattaforma sempre sicura e al passo con le esigenze degli utenti, una caratteristica che conferma la volontà di LG di offrire prodotti duraturi e sempre all’avanguardia.

Con i TV OLED e QNED di LG, lo spettacolo degli sport invernali entra davvero di casa. Tra velocità, precisione, innovazione e potenza sonora, l’esperienza di visione raggiunge nuovi traguardi, trasformando ogni abitazione in un’arena sportiva dove la tecnologia conquista la medaglia d’oro.