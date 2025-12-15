Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, il Natale assume un volto nuovo grazie a Vespa. Dal 15 dicembre 2025, presso VESPA THE EMPTY SPACE in via Broletto 13, è possibile ammirare una creazione unica nel suo genere: la slitta di Babbo Natale reinterpretata in perfetto stile Vespa. L’installazione celebra la gioia di vivere e il design iconico che hanno reso il marchio un simbolo mondiale di libertà e stile italiano.

Trainata da cinque Vespa Primavera (Vespa Primavera) RED, la slitta si distingue per linee e dettagli ispirati al celebre scooter. Una creazione che unisce tradizione e modernità, trasformando il simbolo natalizio per eccellenza in un’espressione di design italiano.

La slitta Vespa è un pezzo unico al mondo, pensato per offrire ai visitatori un’esperienza festosa e memorabile. All’interno dello spazio, decorazioni luminose e dettagli scenografici creano l’atmosfera ideale per uno scatto natalizio imperdibile. I visitatori possono vivere un momento di pura allegria con un selfie accanto alla slitta, catturando lo spirito del Natale in perfetto stile Vespa.

VESPA THE EMPTY SPACE rappresenta molto più di un semplice store. È un concept innovativo che ridisegna i confini del marchio Vespa, proiettandolo verso nuovi linguaggi espressivi. L’intero spazio si ispira alla filosofia estetica del brand: nessuna linea retta, nessuno spigolo, ma superfici curve e fluide in acciaio che ricordano la scocca metallica del celebre veicolo.

All’interno, il Vespa Café diventa il cuore pulsante dello store, un punto d’incontro che incarna lo spirito libero e conviviale di Vespa. Lo spazio si articola in tre aree principali: una dedicata alle Vespa più iconiche, una riservata alla moda con collezioni esclusive e una sezione lifestyle che racconta il mondo Vespa attraverso oggetti e idee. L’esperienza cambia costantemente, trasformando lo store in un ambiente in continua evoluzione, mai banale e sempre sorprendente. Sempre in movimento, come Vespa.

Con questa iniziativa originale e suggestiva, Vespa aggiunge un tocco di magia alle festività milanesi, unendo tradizione, design e spirito conviviale in un gesto creativo che celebra la bellezza del Natale italiano.