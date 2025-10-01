LOUIS TOMLINSON: è uscito il nuovo singolo “LEMONADE”, in radio da venerdì 10 ottobre

L’artista britannico Louis Tomlinson, conosciuto al mondo per il suo successo con i One Direction e come solista, è tornato in grande stile. Il suo nuovo singolo, “Lemonade,” è già disponibile in formato digitale e sarà trasmesso in radio a partire da venerdì 10 ottobre. Questo brano anticipa l’uscita del suo attesissimo terzo album, “How Did I Get Here?”, previsto per il 23 gennaio e già disponibile per il pre-order.

“Lemonade” è un mix energico di chitarre funk, tastiere scintillanti e percussioni, caratterizzato da un ritornello accattivante. Louis stesso descrive l’importanza del nuovo singolo: “La cosa più importante era che il primo singolo fosse ambizioso dal punto di vista sonoro. Doveva essere imponente e divertente. Per me, “Lemonade” è come se avesse una personalità propria, capace di creare una connessione immediata. Si è rivelato il modo perfetto per dare inizio a questo nuovo capitolo”.

Il nuovo album, “How Did I Get Here?”, rappresenta un’evoluzione per Tomlinson, che continua a superare i suoi limiti come autore, compositore e performer. L’artista ha dichiarato: “Lo riassumo così: questo è il disco che non mi sono mai concesso di fare prima. Alla base di tutto c’è l’onestà: metto davvero il cuore in tutto ciò che scrivo e spero che questo arrivi nella mia musica. Sto ancora imparando e crescendo come cantante e autore, e non riesco ad accontentarmi, non fa parte del mio vocabolario. Per la prima volta mi sto concedendo di essere l’artista che ho sempre sognato di essere”.

Per la realizzazione di questo progetto, Louis ha iniziato a raccogliere idee nella campagna inglese per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove ha trascorso tre settimane all’inizio del 2025, dedicandosi alla scrittura e registrazione con il suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. L’atmosfera unica del luogo ha giocato un ruolo cruciale nel plasmare il nuovo album.

Dall’esordio come solista con “Walls” nel 2020, che ha venduto 1,2 milioni di copie a livello globale, Louis Tomlinson non ha mai smesso di crescere. Il suo secondo album, “Faith In The Future,” ha raggiunto la posizione numero uno in diverse classifiche internazionali, consacrando Louis tra i performer live più richiesti al mondo. Il suo percorso artistico comprende collaborazioni importanti e riconoscimenti, non solo in ambito musicale.