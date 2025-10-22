Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Uno straordinario evento all’insegna dell’emozione e del collezionismo ha animato il main stage del Padiglione Carducci durante il Lucca Comics & Games 2025. Hasbro, leader nel settore delle action figure, ha svelato in anteprima mondiale quattro nuove sorprendenti creazioni, dedicate agli iconici universi di Marvel, Star Wars e Transformers, lasciando senza fiato le migliaia di fan presenti nella capitale europea della cultura pop.

Durante il “Grog Live Show”, i designer Evan Brooks, Dwight Stall e Chris Reiff hanno guidato il pubblico in un viaggio dietro le quinte della creazione di queste straordinarie figure. “Un incontro che ha unito passione, creatività e innovazione”, hanno commentato i designer, in una presentazione che ha sottolineato l’incredibile attenzione ai dettagli e l’impegno nel portare avanti la tradizione delle action figure come veri oggetti del desiderio.

Tra le novità svelate, spicca la Marvel Legends Series Iron Man Mark III, ispirata al famoso film di Marvel Studios. Questa figure premium di 15 cm, con oltre 20 punti di articolazione, accessori intercambiabili ed effetti blast, riproduce fedelmente la leggendaria armatura di Tony Stark, rendendola un tributo irrinunciabile per ogni appassionato dell’universo Marvel.

A completare l’offerta dedicata al mondo dei supereroi, Hasbro ha presentato la Marvel Legends Series Nimrod X-Men Sentinel, una statuetta imponente di quasi 20 cm ispirata al potente cacciatore di mutanti dei fumetti X-Men. Dotata di articolazioni dinamiche e cinque accessori, questa figure diventa il fulcro di ogni collezione, celebrando la potenza dell’universo mutant Marvel.

Dall’universo di Star Wars, un tenero ed originale tocco arriva con la Star Wars The Black Series Ewok, un’edizione speciale per San Valentino che ha conquistato tutti con il suo look da Cupido. Con ali in tessuto, copricapo rosso e decorazioni rosa, l’Ewok introduce una nota di dolcezza e ironia nell’universo stellare, accompagnato da una balestra, un biglietto a forma di cuore e un droid BD rosa.

Infine, la rivelazione più attesa: il Transformers Spotlight Optimus Prime Set. Questa esclusiva collezione comprende tre figure Deluxe Class da 11 cm, ognuna pensata per raccontare le fasi di sviluppo di una action figure, dal modello concettuale al prodotto finito. Gli accessori iconici – Matrix of Leadership, Energon axe e blaster – arricchiscono queste figure, celebrate per il lavoro e la dedizione richiesti nella creazione dei leggendari Autobot.

Hasbro, ancora una volta, ha saputo fondere innovazione, nostalgia e storytelling per dar vita a collezioni che incantano fan di tutte le età, trasformando il Lucca Comics & Games in un palcoscenico mondiale per le emozioni pop.