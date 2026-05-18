Samsung porta i Moomins sulle Art TV: una nuova collezione digitale globale

Il magico mondo dei Moomins arriva sulle Samsung Art TV grazie a una collaborazione esclusiva che vede Samsung Electronics presentare una nuova collezione digitale globale dedicata ai personaggi creati dall'artista finlandese Tove Jansson.

Da oggi, gli utenti di Samsung Art Store possono scoprire una selezione di 60 opere iconiche che raccontano la storia della Valle dei Moomins attraverso decenni di creatività. La collezione attraversa il tempo dalle celebri illustrazioni in bianco e nero degli anni '40 fino agli acquerelli e alle immagini più contemporanee, offrendo così una panoramica completa del percorso artistico di Jansson e della sua influenza nella cultura pop.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nell'ampliamento dell'offerta artistica dello store di Samsung, pensata per consentire agli appassionati di personalizzare i propri spazi con opere dal forte impatto emozionale e culturale. Gli utenti possono ammirare i Moomins sulle proprie Samsung Art TV, con compatibilità estesa agli OLED supportati a partire dal 2026.

Le storie senza tempo dei Moomins si fondono con la tecnologia, permettendo agli amanti dell'arte digitale di trasformare le proprie case in luoghi dedicati alla creatività e all'immaginazione. La raccolta apre così nuove prospettive per chi vuole vivere ogni giorno l'atmosfera unica della Valle dei Moomins direttamente nel salotto di casa.