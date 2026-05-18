Trento Live Fest 2026: sei serate con i big della musica italiana

Grande attesa per il ritorno del Trento Live Fest 2026, l'appuntamento musicale che promette di trasformare la città di Trento in un enorme palco a cielo aperto. Sei serate, distribuite in due weekend consecutivi - 28, 29 e 30 agosto e 4, 5 e 6 settembre - animeranno la Trentino Music Arena con una lineup d'eccezione, in grado di coinvolgere pubblici di tutte le età.



L'evento vedrà alternarsi artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Gemitaiz, Venerus, Fulminacci, Mobrici, Luca Carboni, Tropico, Madame, Ditonellapiaga, Emma, Sayf, Negramaro e Motta. Questa combinazione di stili e generi - dal cantautorato al rap, passando per il pop, l'indie e le nuove avanguardie - promette di offrire un viaggio sonoro che attraversa generazioni e linguaggi diversi.



Per la sua seconda edizione, il festival si conferma uno degli appuntamenti di punta dell'estate musicale italiana, grazie anche alla collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e alla produzione di Magellano Concerti. Ogni sera il palco ospiterà due grandi nomi, garantendo spettacolo e un'esperienza musicale completa.



La proposta va oltre i concerti: il Trento Live Fest invita i partecipanti a scoprire le meraviglie naturali e culturali del Trentino, rendendo la manifestazione un'occasione unica non solo per gli appassionati di musica, ma anche per chi desidera vivere il territorio tra ritmi, natura e convivialità.



Tre le tipologie di abbonamento disponibili: PASS WEEKEND 1 (28-30 agosto), PASS WEEKEND 2 (4-6 settembre) e PASS ALL DAYS per l'intera durata dell'evento. Inoltre, sarà possibile acquistare i singoli biglietti per ciascuna serata.



La Trentino Music Arena sarà allestita per offrire un'esperienza accogliente e coinvolgente, con ampia area food e punti ristoro dedicati, per trasformare ogni serata in un punto d'incontro e partecipazione. Sei serate all'insegna del ritmo e del divertimento animeranno il cuore di Trento, trasformando la città in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il territorio in modo nuovo e coinvolgente.



Radio Deejay e Radio Capital accompagneranno il pubblico come radio partner ufficiali dell'evento, sottolineando l'importanza del festival nel panorama nazionale. Trento si prepara quindi a vivere momenti magici sotto le stelle, all'insegna della grande musica italiana.