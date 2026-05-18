Trento Live Fest 2026: sei serate con i big della musica italiana

Grande attesa per il ritorno del Trento Live Fest 2026, l'appuntamento musicale che promette di trasformare la città di Trento in un enorme palco a cielo aperto. Sei serate, distribuite in due weekend consecutivi - 28, 29 e 30 agosto e 4, 5 e 6 settembre - animeranno la Trentino Music Arena con una lineup d'eccezione, in grado di coinvolgere pubblici di tutte le età.
L'evento vedrà alternarsi artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Gemitaiz, Venerus, Fulminacci, Mobrici, Luca Carboni, Tropico, Madame, Ditonellapiaga, Emma, Sayf, Negramaro e Motta. Questa combinazione di stili e generi - dal cantautorato al rap, passando per il pop, l'indie e le nuove avanguardie - promette di offrire un viaggio sonoro che attraversa generazioni e linguaggi diversi.
Per la sua seconda edizione, il festival si conferma uno degli appuntamenti di punta dell'estate musicale italiana, grazie anche alla collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e alla produzione di Magellano Concerti. Ogni sera il palco ospiterà due grandi nomi, garantendo spettacolo e un'esperienza musicale completa.
La proposta va oltre i concerti: il Trento Live Fest invita i partecipanti a scoprire le meraviglie naturali e culturali del Trentino, rendendo la manifestazione un'occasione unica non solo per gli appassionati di musica, ma anche per chi desidera vivere il territorio tra ritmi, natura e convivialità.
Tre le tipologie di abbonamento disponibili: PASS WEEKEND 1 (28-30 agosto), PASS WEEKEND 2 (4-6 settembre) e PASS ALL DAYS per l'intera durata dell'evento. Inoltre, sarà possibile acquistare i singoli biglietti per ciascuna serata.
La Trentino Music Arena sarà allestita per offrire un'esperienza accogliente e coinvolgente, con ampia area food e punti ristoro dedicati, per trasformare ogni serata in un punto d'incontro e partecipazione. Sei serate all'insegna del ritmo e del divertimento animeranno il cuore di Trento, trasformando la città in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il territorio in modo nuovo e coinvolgente.
Radio Deejay e Radio Capital accompagneranno il pubblico come radio partner ufficiali dell'evento, sottolineando l'importanza del festival nel panorama nazionale. Trento si prepara quindi a vivere momenti magici sotto le stelle, all'insegna della grande musica italiana.
Trento Live Fest 2026: sei serate con i big della musica italiana
Trento Live Fest 2026 porta sei serate di musica dal vivo con artisti come Negramaro, Emma e Luca Carboni. Un festival imperdibile nella Trentino Music Arena.
Grande attesa per il ritorno del Trento Live Fest 2026, l'appuntamento musicale che promette di trasformare la città di Trento in un enorme palco a cielo aperto. Sei serate, distribuite in due weekend consecutivi - 28, 29 e 30 agosto e 4, 5 e 6 settembre - animeranno la Trentino Music Arena con una lineup d'eccezione, in grado di coinvolgere pubblici di tutte le età.
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