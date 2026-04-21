Mannarino torna con il singolo "Per un po' d'amore" e annuncia il tour 2026

Mannarino è pronto a sorprendere nuovamente il pubblico italiano con il nuovo singolo Per un po' d'amore, disponibile dal 23 aprile e primo passo verso l'attesissimo album Primo Amore, in uscita in formato fisico e digitale l'8 maggio 2026 per BMG.

Dopo il successo di Ciao, che ha segnato l'inizio di una nuova fase artistica, il cantautore offre una canzone che nasce da una sensazione tanto semplice quanto destabilizzante: vivere rapporti sospesi, senza una definizione chiara, ma intensamente. Non sappiamo cosa siamo né quanto dura, ma per un attimo ci teniamo stretti recita la riflessione al cuore del brano, che fotografa la fragilità e la necessità delle relazioni moderne. Siamo qui senza sapere perché, attraversiamo il tempo come ospiti, spiega Mannarino, aggiungendo che il pezzo rappresenta la ricerca di qualcosa che ancora non ha un nome, dentro un vuoto che non è solo mancanza ma anche possibile rifugio.

La nuova traccia si distingue per un ritmo pulsante e un riff ripetuto, a simboleggiare il pensiero insistente che attraversa chi ascolta. Mannarino lascia volutamente fluire la sua musica, aprendo una finestra sulla propria intima verità, una porta che si apre a una dimensione altra. Lo stesso cantautore descrive così la sua opera: È una canzone sulla nostra condizione: siamo qui senza sapere perché, attraversiamo il tempo come ospiti, eppure cerchiamo qualcosa che dia senso. Per un po' d'amore è quel momento in cui, anche se tutto resta incomprensibile, smetti di avere paura.

L'estate 2026 segnerà anche il grande ritorno di Mannarino dal vivo dopo tre anni di pausa. L'artista attraverserà i maggiori festival italiani con venti date a cielo aperto a partire dal 21 giugno a Fermo, passando per Padova, Collegno, Pratolino, Roma, Napoli, Pisa, Genova, Cernobbio, Tarvisio, Assisi, Santa Sofia, La Spezia, Locorotondo, Alghero, Roccella Jonica, Pescara, Mantova, Catania e chiudendo l'11 settembre a Milano. Il tour è prodotto da Vivo Concerti con il supporto di Concerto Music e VignaPR, mentre Radio2 sarà partner ufficiale dell'iniziativa.

Un nuovo viaggio sonoro e dal vivo che si annuncia imperdibile per tutti gli amanti della musica d'autore: Mannarino è pronto a stringere ancora una volta il suo pubblico per un po' d'amore e molte emozioni da condividere.