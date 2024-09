Marco Masini: un 2024 di grandi emozioni tra nuovo album e tour nei palasport

Il 2024 si prospetta come un anno memorabile per Marco Masini, che festeggia non solo il suo 60º compleanno, ma anche l’uscita di un nuovo e atteso progetto discografico, “10 Amori”, previsto per il 4 ottobre. A coronare questo importante traguardo, l’annuncio di “10 AMORI LIVE 2025”, un tour che segna il ritorno del cantautore toscano sui grandi palchi dei palasport italiani.

L’annuncio è stato dato ieri, domenica 22 settembre, durante un’intervista a Domenica In su Rai1, ospite della conduttrice Mara Venier. In quell’occasione, Masini ha espresso la sua emozione per il ritorno alla musica dal vivo: «La cosa più bella di questo ritorno sarà l’attesa – racconta il cantautore – L’attesa che ti separa dal respirare di nuovo quell’odore respirato a 30 anni, l’attesa di quell’urlo indimenticabile che provi la prima volta che incroci migliaia di occhi, l’attesa di quell’emozione che ti permette di sentire davvero tua la vita. Questa vita. Vissuta per voi e con voi!».

Il tour “10 AMORI LIVE 2025” toccherà tre città italiane con altrettante date evento: 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano, e infine 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze.

I fan più affezionati non dovranno aspettare troppo per assicurarsi un posto: i biglietti saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 12.00 di martedì 24 settembre. A partire dalle ore 18.00 dello stesso giorno, sarà possibile acquistarli su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati.

Il ritorno di Marco Masini sui grandi palchi segna non solo una tappa fondamentale nella sua carriera, ma anche un momento di condivisione speciale con il suo pubblico, che da anni lo segue con affetto e passione. Un evento imperdibile per tutti i fan e gli amanti della musica italiana.