Emmy Awards 2026: la notte dei premi della TV americana in esclusiva su Sky e NOW

La 78esima edizione degli Emmy Awards sarà trasmessa in esclusiva per l'Italia su Sky e in streaming solo su NOW nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre. Direttamente dal Peacock Theater di Los Angeles, la cerimonia sarà condotta da Mariska Hargitay, star di Law & Order - Unità Vittime Speciali. L'appuntamento si apre su Sky Atlantic con il pre-show a partire dall'1.00, seguito dal red carpet e dalla consegna dei riconoscimenti dalle 2.00.



Quest'anno sono numerose le serie disponibili su Sky e NOW che figurano tra i protagonisti delle nomination agli Emmy. Spicca All Her Fault, thriller esclusivo che racconta la misteriosa scomparsa di un bambino. Questa serie concorre come miglior miniserie tra ben sette candidature, tra cui quelle per Sarah Snook come miglior attrice protagonista e Dakota Fanning come non protagonista in una miniserie.



Grande attenzione anche per The Gilded Age, period drama HBO ideato da Julian Fellowes e ambientato nell'alta società newyorkese di fine Ottocento. La serie punta al titolo di miglior serie drammatica e Carrie Coon è candidata come miglior attrice protagonista. Tra le candidature si annovera anche quella per la miglior regia in una serie drammatica, in competizione con Task, il crime drama creato da Brad Ingelsby che segue una task force dell'FBI. Task ottiene riconoscimenti anche per Mark Ruffalo come miglior attore protagonista e Tom Pelphrey come non protagonista.



Tra le produzioni che più hanno attirato l'attenzione degli elettori degli Emmy c'è Euphoria, serie generazionale che conferma il suo potere di influenza negli ultimi anni. Zendaya è candidata come miglior attrice protagonista e Colman Domingo in lizza come miglior attore guest in una serie drama.



It: Welcome to Derry, serie HBO ambientata nell'universo horror creato da Stephen King, ottiene la candidatura per i migliori effetti speciali visivi. Nella stessa categoria compare anche The Walking Dead: Daryl Dixon, ultima evoluzione dell'acclamata saga post-apocalittica, disponibile in esclusiva su Sky e NOW.



La notte degli Emmy Awards 2026 si preannuncia come una vera celebrazione della grande serialità internazionale, con tante attese dal pubblico italiano pronto a vivere in diretta le emozioni di una manifestazione che raccoglie il meglio della TV americana.